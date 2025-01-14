14 января 2025

Топ-3 самых подорожавших авто в Свердловской области

Сегмент новых автомобилей в Свердловской области восстановился
© Служба новостей «URA.RU»
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Сильнее всего подрожал Lexus RX
Сильнее всего подрожал Lexus RX Фото:

В Свердловской области самым подорожавшим автомобилем за год стал Lexus RX. Его средняя цена составила 12,57 миллиона рублей, прирост к стоимости произошел на 25,8%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авто.ру». 

Также подорожали Changan Alsvin (1,87 миллиона рублей, +14,6%) и Kia K5 (4,24 миллиона рублей, +13,5%). На протяжении всего 2024 года сегмент новых авто продолжал восстанавливаться, и к декабрю по сравнению с январем база объявлений выросла на 94%.

При этом сложностей с ремонтом и обслуживанием машин не возникало, заявлял в интервью URA.RU Вадим Маньков, руководитель сектора регионального развития «Авто.ру Бизнес». По его словам, дистрибьюторы, доставляющие детали, уже изучили, какой объем запчастей необходим, и заботятся об этом заранее. 

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В Свердловской области самым подорожавшим автомобилем за год стал Lexus RX. Его средняя цена составила 12,57 миллиона рублей, прирост к стоимости произошел на 25,8%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авто.ру».  Также подорожали Changan Alsvin (1,87 миллиона рублей, +14,6%) и Kia K5 (4,24 миллиона рублей, +13,5%). На протяжении всего 2024 года сегмент новых авто продолжал восстанавливаться, и к декабрю по сравнению с январем база объявлений выросла на 94%. При этом сложностей с ремонтом и обслуживанием машин не возникало, заявлял в интервью URA.RU Вадим Маньков, руководитель сектора регионального развития «Авто.ру Бизнес». По его словам, дистрибьюторы, доставляющие детали, уже изучили, какой объем запчастей необходим, и заботятся об этом заранее. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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