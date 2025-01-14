Топ-3 самых подорожавших авто в Свердловской области

В Свердловской области самым подорожавшим автомобилем за год стал Lexus RX. Его средняя цена составила 12,57 миллиона рублей, прирост к стоимости произошел на 25,8%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авто.ру».
Также подорожали Changan Alsvin (1,87 миллиона рублей, +14,6%) и Kia K5 (4,24 миллиона рублей, +13,5%). На протяжении всего 2024 года сегмент новых авто продолжал восстанавливаться, и к декабрю по сравнению с январем база объявлений выросла на 94%.
При этом сложностей с ремонтом и обслуживанием машин не возникало, заявлял в интервью URA.RU Вадим Маньков, руководитель сектора регионального развития «Авто.ру Бизнес». По его словам, дистрибьюторы, доставляющие детали, уже изучили, какой объем запчастей необходим, и заботятся об этом заранее.
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