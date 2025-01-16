16 января 2025

В Перми взлетели цены на новостройки

В Перми стоимость квадратного метра в новостройке превысила 150 тысяч рубелей
© Служба новостей «URA.RU»
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По прогнозам аналитиков, цены на жилье в ближайшее время снижаться не будут
По прогнозам аналитиков, цены на жилье в ближайшее время снижаться не будут Фото:

В Перми за год стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья выросла на 13%. Об этом сообщили аналитики в telegram-канале «Объектив.рф».

«Квадратный метр в новостройке в Перми в 2025 году стоит 152 тысячи рублей. Это на 13% больше, чем годом ранее», — сказано в сообщении.

Аналитики не ждут быстрого восстановления рынка и снижения цен. Причина этому высокая ключевая ставка и инфляция. Чтобы удержать спрос, девелоперы продолжают применять программы рассрочки, тренд-ин, а также субсидировать ипотечные ставки.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми подорожала аренда однокомнатных квартир. За год ставка выросла почти на 30%.

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В Перми за год стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья выросла на 13%. Об этом сообщили аналитики в telegram-канале «Объектив.рф». «Квадратный метр в новостройке в Перми в 2025 году стоит 152 тысячи рублей. Это на 13% больше, чем годом ранее», — сказано в сообщении. Аналитики не ждут быстрого восстановления рынка и снижения цен. Причина этому высокая ключевая ставка и инфляция. Чтобы удержать спрос, девелоперы продолжают применять программы рассрочки, тренд-ин, а также субсидировать ипотечные ставки. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми подорожала аренда однокомнатных квартир. За год ставка выросла почти на 30%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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