В Перми взлетели цены на новостройки

В Перми за год стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья выросла на 13%. Об этом сообщили аналитики в telegram-канале «Объектив.рф».
«Квадратный метр в новостройке в Перми в 2025 году стоит 152 тысячи рублей. Это на 13% больше, чем годом ранее», — сказано в сообщении.
Аналитики не ждут быстрого восстановления рынка и снижения цен. Причина этому высокая ключевая ставка и инфляция. Чтобы удержать спрос, девелоперы продолжают применять программы рассрочки, тренд-ин, а также субсидировать ипотечные ставки.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми подорожала аренда однокомнатных квартир. За год ставка выросла почти на 30%.
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