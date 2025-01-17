Под Челябинском на Крещение откроют две новые купели

В Челябинской области на праздник Крещения 19 января будет открыта 51 купель. Итоговый список сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«В 2025 году в Челябинской области планируется взять на учет 51 купель в 33 муниципальных образованиях на 40 водоемах. Активная работа по их обустройству уже началась. Возле Челябинска будут открыты две купели: в поселке Сосновка, по улице Красных Казаков, 20, и в селе Большое Баландино, на пруду», — уточнили в пресс-службе областного ГУ МЧС.
В Челябинске будут открыты купели по следующим адресам:
— Шершневское водохранилище, улица Красных Казаков, 20
— Шершневское водохранилище, пляж Западный, 200 метров от дома №1 по улице Рассветной
— озеро Смолино, ГК «Смолино-Парк», улица Чапаева, 114
— озеро Смолино, храм «Утоли моя печали», улица 5-я Электровозная, 5а
— озеро Первое, пляж «Восточный» на Проспекте Виктора Давыдова, дом 7
— озеро Аргаяш, 150 м от дома № 43 по улице Республиканской
— село Губернское, озеро Увильды, в районе дома №30 по улице Мельничной
В Златоусте:
— село Веселовка, возле моста на реке Ай
В Миассе:
— озеро Тургояк, база отдыха «Форелька»
— озеро Тургояк, клуб-отель «Золотой пляж»
— озеро Тургояк, ООО Санаторий «Жемчужина Урала»
В других городах:
— Куса, улица Чкалова, Парк «Мысянский Ключик», пруд
— Кыштым, Верхне-Кыштымский пруд, по улице Энгельса, 3
— Снежинск, озеро Синара, в районе станции горнолыжного спорта ДЮСШ «Олимпия», по улице 40 лет Октября, дом 36
— Касли, озеро Большие Касли, по улице Остров Береговая, около дома 1
— Озерск, озеро Иртяш, улица Ленина, в районе КРЦ «Айвенго»
— Троицк, река Уй, улица Красногвардейская, храм «Святой Троицы»
— Троицк, река Увелька, улица Шоссейная, храм «Александра Невского»
— Троицкий МР, село Бобровка, озеро Казачье
— Троицкий МР, село Клястицкое, улица Уральская, окраина села, река Увелька
— село Чесма, улица Первомайская, дом 1, один км по дороге на север возле моста через реку Туеткан
— село Варна, река Нижний Тогузак, один км выше села Варна.
— Карталы, река Карталы-Аят, микрорайон Полтавка.
— Магнитогорск, река Урал, ЧФСУ «СК «Металлург-Магнитогорск».
— Агаповский МР, поселок Наровчатка, река Урал, «Тропа здоровья» (пляж).
— Агаповский МР, поселок Буранный, река Гумбейка, 1,5 км на юго-запад от села Новобурановка
— Агаповский МР, поселок Янгельский, река Урал, 0,2 км на восток от дома № 60 по улице Михайлева
— село Фершампенуаз, река Кызыл-Чилик, улица К. Маркса, съезд к реке Кызыл-Чилик
— Верхнеуральск, река Урал, улица Набережная, вблизи дома № 19.
— Верхнеуральский МР, поселок Дзержинка, улица Шоссейная, 23а, пруд «Святые ключи»
— поселок Бреды, ГТС Плотина «Угольный ДОЛ», Северо-восточная окраина, село Бреды
— Копейск, поселок Железнодорожный, комплекс «Суворовские бани»
— Красноармейский МР, село Шумово, озеро Мыркай
— Красноармейский МР, поселок Лазурный, озеро Сугояк
— Верхний Уфалей, бассейн МБУ «ФОК», ул. Широкова, 1
— Нязепетровск, улица Запрудная, 1 Б, водохранилище на реке Нязя
— Сосновский МР, Центр отдыха «Боярская станица», озеро Большой Кременкуль
— Сосновский МР, поселок Прудный, клуб закаливания «Суровые моржи», на пруду, 7 прудов
— Сосновский МР, село Большое Баландино, пруд, улица Чистопрудная, 16
— Кунашакский МР, озеро Большой Куяш, район Покровской церкви
— Чебаркуль, городской пляж на озере Чебаркуль
— Уйский МР, село Уйское, река Уй
— Пластовский МР, река Кабанка при въезде в село Демарино
— Трехгорный ГО, пруд «Смольный»
— Усть-Катавский ГО, Катавское водохранилище, улица Правдиных, 1
— Сатка, улица Петра Скорынина, 12, Саткинское водохранилище
— Аша, улица Береговая, 1а, река Сим (напротив храма Иконы Казанской Божьей Матери)
— Миньяр, улица Советская, 60, река Сим
— Сим, улица Урицкого, 86, река Сим
— Катав-Ивановск, Катав-Ивановское водохранилище, лодочная станция
— Юрюзань, улица Набережная, 37, Юрюзанское водохранилище, район МКУ «Спортивно-культурные сооружения»
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