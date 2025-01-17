Под Челябинском на Крещение откроют две новые купели

17 января 2025 в 16:10 Размер текста - 17 +

Всего в регионе откроют 51 купель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области на праздник Крещения 19 января будет открыта 51 купель. Итоговый список сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «В 2025 году в Челябинской области планируется взять на учет 51 купель в 33 муниципальных образованиях на 40 водоемах. Активная работа по их обустройству уже началась. Возле Челябинска будут открыты две купели: в поселке Сосновка, по улице Красных Казаков, 20, и в селе Большое Баландино, на пруду», — уточнили в пресс-службе областного ГУ МЧС. В Челябинске будут открыты купели по следующим адресам: — Шершневское водохранилище, улица Красных Казаков, 20 — Шершневское водохранилище, пляж Западный, 200 метров от дома №1 по улице Рассветной — озеро Смолино, ГК «Смолино-Парк», улица Чапаева, 114 — озеро Смолино, храм «Утоли моя печали», улица 5-я Электровозная, 5а — озеро Первое, пляж «Восточный» на Проспекте Виктора Давыдова, дом 7 — озеро Аргаяш, 150 м от дома № 43 по улице Республиканской — село Губернское, озеро Увильды, в районе дома №30 по улице Мельничной В Златоусте: — село Веселовка, возле моста на реке Ай В Миассе: — озеро Тургояк, база отдыха «Форелька» — озеро Тургояк, клуб-отель «Золотой пляж» — озеро Тургояк, ООО Санаторий «Жемчужина Урала» В других городах: — Куса, улица Чкалова, Парк «Мысянский Ключик», пруд — Кыштым, Верхне-Кыштымский пруд, по улице Энгельса, 3 — Снежинск, озеро Синара, в районе станции горнолыжного спорта ДЮСШ «Олимпия», по улице 40 лет Октября, дом 36 — Касли, озеро Большие Касли, по улице Остров Береговая, около дома 1 — Озерск, озеро Иртяш, улица Ленина, в районе КРЦ «Айвенго» — Троицк, река Уй, улица Красногвардейская, храм «Святой Троицы» — Троицк, река Увелька, улица Шоссейная, храм «Александра Невского» — Троицкий МР, село Бобровка, озеро Казачье — Троицкий МР, село Клястицкое, улица Уральская, окраина села, река Увелька — село Чесма, улица Первомайская, дом 1, один км по дороге на север возле моста через реку Туеткан — село Варна, река Нижний Тогузак, один км выше села Варна. — Карталы, река Карталы-Аят, микрорайон Полтавка. — Магнитогорск, река Урал, ЧФСУ «СК «Металлург-Магнитогорск». — Агаповский МР, поселок Наровчатка, река Урал, «Тропа здоровья» (пляж). — Агаповский МР, поселок Буранный, река Гумбейка, 1,5 км на юго-запад от села Новобурановка — Агаповский МР, поселок Янгельский, река Урал, 0,2 км на восток от дома № 60 по улице Михайлева — село Фершампенуаз, река Кызыл-Чилик, улица К. Маркса, съезд к реке Кызыл-Чилик — Верхнеуральск, река Урал, улица Набережная, вблизи дома № 19. — Верхнеуральский МР, поселок Дзержинка, улица Шоссейная, 23а, пруд «Святые ключи» — поселок Бреды, ГТС Плотина «Угольный ДОЛ», Северо-восточная окраина, село Бреды — Копейск, поселок Железнодорожный, комплекс «Суворовские бани» — Красноармейский МР, село Шумово, озеро Мыркай — Красноармейский МР, поселок Лазурный, озеро Сугояк — Верхний Уфалей, бассейн МБУ «ФОК», ул. Широкова, 1 — Нязепетровск, улица Запрудная, 1 Б, водохранилище на реке Нязя — Сосновский МР, Центр отдыха «Боярская станица», озеро Большой Кременкуль — Сосновский МР, поселок Прудный, клуб закаливания «Суровые моржи», на пруду, 7 прудов — Сосновский МР, село Большое Баландино, пруд, улица Чистопрудная, 16 — Кунашакский МР, озеро Большой Куяш, район Покровской церкви — Чебаркуль, городской пляж на озере Чебаркуль — Уйский МР, село Уйское, река Уй — Пластовский МР, река Кабанка при въезде в село Демарино — Трехгорный ГО, пруд «Смольный» — Усть-Катавский ГО, Катавское водохранилище, улица Правдиных, 1 — Сатка, улица Петра Скорынина, 12, Саткинское водохранилище — Аша, улица Береговая, 1а, река Сим (напротив храма Иконы Казанской Божьей Матери) — Миньяр, улица Советская, 60, река Сим — Сим, улица Урицкого, 86, река Сим — Катав-Ивановск, Катав-Ивановское водохранилище, лодочная станция — Юрюзань, улица Набережная, 37, Юрюзанское водохранилище, район МКУ «Спортивно-культурные сооружения» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области на праздник Крещения 19 января будет открыта 51 купель. Итоговый список сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «В 2025 году в Челябинской области планируется взять на учет 51 купель в 33 муниципальных образованиях на 40 водоемах. Активная работа по их обустройству уже началась. Возле Челябинска будут открыты две купели: в поселке Сосновка, по улице Красных Казаков, 20, и в селе Большое Баландино, на пруду», — уточнили в пресс-службе областного ГУ МЧС. В Челябинске будут открыты купели по следующим адресам: — Шершневское водохранилище, улица Красных Казаков, 20 — Шершневское водохранилище, пляж Западный, 200 метров от дома №1 по улице Рассветной — озеро Смолино, ГК «Смолино-Парк», улица Чапаева, 114 — озеро Смолино, храм «Утоли моя печали», улица 5-я Электровозная, 5а — озеро Первое, пляж «Восточный» на Проспекте Виктора Давыдова, дом 7 — озеро Аргаяш, 150 м от дома № 43 по улице Республиканской — село Губернское, озеро Увильды, в районе дома №30 по улице Мельничной В Златоусте: — село Веселовка, возле моста на реке Ай В Миассе: — озеро Тургояк, база отдыха «Форелька» — озеро Тургояк, клуб-отель «Золотой пляж» — озеро Тургояк, ООО Санаторий «Жемчужина Урала» В других городах: — Куса, улица Чкалова, Парк «Мысянский Ключик», пруд — Кыштым, Верхне-Кыштымский пруд, по улице Энгельса, 3 — Снежинск, озеро Синара, в районе станции горнолыжного спорта ДЮСШ «Олимпия», по улице 40 лет Октября, дом 36 — Касли, озеро Большие Касли, по улице Остров Береговая, около дома 1 — Озерск, озеро Иртяш, улица Ленина, в районе КРЦ «Айвенго» — Троицк, река Уй, улица Красногвардейская, храм «Святой Троицы» — Троицк, река Увелька, улица Шоссейная, храм «Александра Невского» — Троицкий МР, село Бобровка, озеро Казачье — Троицкий МР, село Клястицкое, улица Уральская, окраина села, река Увелька — село Чесма, улица Первомайская, дом 1, один км по дороге на север возле моста через реку Туеткан — село Варна, река Нижний Тогузак, один км выше села Варна. — Карталы, река Карталы-Аят, микрорайон Полтавка. — Магнитогорск, река Урал, ЧФСУ «СК «Металлург-Магнитогорск». — Агаповский МР, поселок Наровчатка, река Урал, «Тропа здоровья» (пляж). — Агаповский МР, поселок Буранный, река Гумбейка, 1,5 км на юго-запад от села Новобурановка — Агаповский МР, поселок Янгельский, река Урал, 0,2 км на восток от дома № 60 по улице Михайлева — село Фершампенуаз, река Кызыл-Чилик, улица К. Маркса, съезд к реке Кызыл-Чилик — Верхнеуральск, река Урал, улица Набережная, вблизи дома № 19. — Верхнеуральский МР, поселок Дзержинка, улица Шоссейная, 23а, пруд «Святые ключи» — поселок Бреды, ГТС Плотина «Угольный ДОЛ», Северо-восточная окраина, село Бреды — Копейск, поселок Железнодорожный, комплекс «Суворовские бани» — Красноармейский МР, село Шумово, озеро Мыркай — Красноармейский МР, поселок Лазурный, озеро Сугояк — Верхний Уфалей, бассейн МБУ «ФОК», ул. Широкова, 1 — Нязепетровск, улица Запрудная, 1 Б, водохранилище на реке Нязя — Сосновский МР, Центр отдыха «Боярская станица», озеро Большой Кременкуль — Сосновский МР, поселок Прудный, клуб закаливания «Суровые моржи», на пруду, 7 прудов — Сосновский МР, село Большое Баландино, пруд, улица Чистопрудная, 16 — Кунашакский МР, озеро Большой Куяш, район Покровской церкви — Чебаркуль, городской пляж на озере Чебаркуль — Уйский МР, село Уйское, река Уй — Пластовский МР, река Кабанка при въезде в село Демарино — Трехгорный ГО, пруд «Смольный» — Усть-Катавский ГО, Катавское водохранилище, улица Правдиных, 1 — Сатка, улица Петра Скорынина, 12, Саткинское водохранилище — Аша, улица Береговая, 1а, река Сим (напротив храма Иконы Казанской Божьей Матери) — Миньяр, улица Советская, 60, река Сим — Сим, улица Урицкого, 86, река Сим — Катав-Ивановск, Катав-Ивановское водохранилище, лодочная станция — Юрюзань, улица Набережная, 37, Юрюзанское водохранилище, район МКУ «Спортивно-культурные сооружения»