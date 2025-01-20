Конфликт на Украине является главным провалом Европы за последние годы. Такое мнение выразил бывший советник новоизбранного президента США Дональда Трампа Стив Бэннон.
«Украинский конфликт— это центральный провал Европы за последние пару лет. У вас есть миллион убитых или раненых украинцев», — передает слова Бэннона издание Politico. Он отметил, что многие европейские лидеры ведут себя так, словно они являются экс-премьером Британии Уинстоном Черчиллем, однако на самом деле не проявляют готовности инвестировать в свою собственную оборону.
Бэннон высказал мнение, что украинский конфликт закончится с результатом, который не будет серьезно отличатся от того положения, которое было до его начала. Он критически отозвался о политиках, которые стремятся стать «большими шишками» за счет чужих денег и жизней.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проиграла конфликт на Украине, несмотря на попытки это отрицать. Он отметил, что Россия продолжает продвигаться на фронте, и подчеркнул, что Евросоюз потерял инициативу, передает 360.ru.
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