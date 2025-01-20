20 января 2025

Суд вынес приговор жителю ХМАО, забившему до смерти коллегу стальным уголком

© Служба новостей «URA.RU»
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По решению суда югорчанин, забивший до смерти коллегу, отправится в колонию строгого режима на 8 лет
По решению суда югорчанин, забивший до смерти коллегу, отправится в колонию строгого режима на 8 лет Фото:

Когалымский суд приговорил к восьми годам лишения свободы югорчанина, который на промбазе до смерти избил коллегу стальным уголком. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Житель Нефтеюганского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ... Суд назначил виновному наказание в виде восьми лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима», — следует из сообщения.

В 2023 году подсудимый избил двух коллег стальным уголком на промбазе в Когалыме. Один из них скончался в больнице от полученных травм.

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Когалымский суд приговорил к восьми годам лишения свободы югорчанина, который на промбазе до смерти избил коллегу стальным уголком. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Житель Нефтеюганского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ... Суд назначил виновному наказание в виде восьми лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима», — следует из сообщения. В 2023 году подсудимый избил двух коллег стальным уголком на промбазе в Когалыме. Один из них скончался в больнице от полученных травм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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