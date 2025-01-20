Суд вынес приговор жителю ХМАО, забившему до смерти коллегу стальным уголком

Когалымский суд приговорил к восьми годам лишения свободы югорчанина, который на промбазе до смерти избил коллегу стальным уголком. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.
«Житель Нефтеюганского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ... Суд назначил виновному наказание в виде восьми лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима», — следует из сообщения.
В 2023 году подсудимый избил двух коллег стальным уголком на промбазе в Когалыме. Один из них скончался в больнице от полученных травм.
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