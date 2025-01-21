Харатьян вспомнил, как Гайдай отказал Трампу, попросившему сняться в фильме

Президент США Дональд Трамп в начале 90-х просил разрешения у культового советского режиссера Леонида Гайдая сняться в его последнем фильме «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Об этом рассказал народный артист России Дмитрий Харатьян, который исполнил в картине главную роль.
«Трамп через своего помощника попросил у Гайдая, чтобы тот его снял, может быть, в каком-то эпизоде, может даже без слов. А Гайдай ему на это ответил: ''Кто это такой? Вообще такого артиста не знаю. У меня народные артисты Советского Союза снимаются <...> Тут какой-то Дональд Трамп''», — рассказал Харатьян в эфире программы «Доброе утро» Первого канала.
Съемки фильма, который по итогу оказался последним в карьере Гайдая, проходили совместно с Россией и США. Причем съемки фильма начались еще до распада СССР. Сцены в казино снимались в развлекательном комплексе «Тадж-Махал», принадлежащем на тот момент Трампу. За разрешение использовать помещение казино для съемок, в титрах картины есть упоминание благодарности съемочной команды в адрес Дональда Трампа.
По сюжету сатирической комедии «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» КГБ и ЦРУ работают вместе для противостояния русской мафии. Последняя планировала сорвать переговоры между лидерами СССР и США.
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