Харатьян вспомнил, как Гайдай отказал Трампу, попросившему сняться в фильме

Дональд Трамп просил у Леонида Гайдая разрешения сняться в его фильме
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Дональд Трамп просил разрешения у Леонида Гайдая сняться в фильме «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
Дональд Трамп просил разрешения у Леонида Гайдая сняться в фильме «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» Фото:

Президент США Дональд Трамп в начале 90-х просил разрешения у культового советского режиссера Леонида Гайдая сняться в его последнем фильме «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Об этом рассказал народный артист России Дмитрий Харатьян, который исполнил в картине главную роль.

«Трамп через своего помощника попросил у Гайдая, чтобы тот его снял, может быть, в каком-то эпизоде, может даже без слов. А Гайдай ему на это ответил: ''Кто это такой? Вообще такого артиста не знаю. У меня народные артисты Советского Союза снимаются <...> Тут какой-то Дональд Трамп''», — рассказал Харатьян в эфире программы «Доброе утро» Первого канала.

Съемки фильма, который по итогу оказался последним в карьере Гайдая, проходили совместно с Россией и США. Причем съемки фильма начались еще до распада СССР. Сцены в казино снимались в развлекательном комплексе «Тадж-Махал», принадлежащем на тот момент Трампу. За разрешение использовать помещение казино для съемок, в титрах картины есть упоминание благодарности съемочной команды в адрес Дональда Трампа. 

По сюжету сатирической комедии «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» КГБ и ЦРУ работают вместе для противостояния русской мафии. Последняя планировала сорвать переговоры между лидерами СССР и США.

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Президент США Дональд Трамп в начале 90-х просил разрешения у культового советского режиссера Леонида Гайдая сняться в его последнем фильме «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Об этом рассказал народный артист России Дмитрий Харатьян, который исполнил в картине главную роль. «Трамп через своего помощника попросил у Гайдая, чтобы тот его снял, может быть, в каком-то эпизоде, может даже без слов. А Гайдай ему на это ответил: ''Кто это такой? Вообще такого артиста не знаю. У меня народные артисты Советского Союза снимаются <...> Тут какой-то Дональд Трамп''», — рассказал Харатьян в эфире программы «Доброе утро» Первого канала. Съемки фильма, который по итогу оказался последним в карьере Гайдая, проходили совместно с Россией и США. Причем съемки фильма начались еще до распада СССР. Сцены в казино снимались в развлекательном комплексе «Тадж-Махал», принадлежащем на тот момент Трампу. За разрешение использовать помещение казино для съемок, в титрах картины есть упоминание благодарности съемочной команды в адрес Дональда Трампа.  По сюжету сатирической комедии «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» КГБ и ЦРУ работают вместе для противостояния русской мафии. Последняя планировала сорвать переговоры между лидерами СССР и США.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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