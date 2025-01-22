Элитную новостройку Сургута сдали в срок, несмотря на громкий скандал

Новостройку «Бенуа» в Сургуте сдали ровно в срок, несмотря на громкий скандал между покупателями квартир и застройщиком «ССТ» из-за внешнего вида здания. Об этом стало известно из информации на сайте дома.
«Дом введен в эксплуатацию! Остались считанные дни до того, как парадные распахнут свои двери, а жители начнут писать новую историю жизни», — сказано в сообщении.
Несмотря на недовольство дольщиков и просьбы переделать фасад, чтобы дом соответствовал рендеру, застройщик сделал по-своему и не стал менять свои планы. Сейчас объект уже передается управляющей компании, а «ССТ» формирует график выдачи ключей.
Ранее URA.RU писало, что застройщик «ССТ» назвал причину разрыва контрактов с покупателями квартир в «Бенуа». Компания обосновала это неудавшейся попыткой потребительского экстремизма со стороны клиентов.
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