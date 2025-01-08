Крупный застройщик ХМАО назвал причину разрыва контрактов с покупателями

Компания «ССТ» объяснила разрыв договоров долевого участия с покупателями квартир в строящемся доме «Бенуа» в Сургуте (ХМАО) неудавшейся попыткой потребительского экстремизма со стороны клиентов. Ранее сургутяне потребовали от застройщика переделать фасад здания, утверждая, что итоговый вариант отличается от изначального дизайна.
«Видимо, в этом и заключается вся вина — нет объективного повода для потребительского экстремизма (когда покупатели взыскивают с застройщиков штрафы за некачественную, по их мнению, отделку) и дискредитации застройщика. Аналогичные факты в России стали массовым явлением и осложняют работу девелоперских компаний», — объяснили журналисту агентства в «ССТ».
Покупатели квартир в элитной новостройке заявили о расторжении договоров с застройщиком, когда компания отказалась переделывать фасад здания. В «ССТ» подтвердили случаи разрыва контрактов с двумя покупателями.
Однако в компании утверждают, что на освободившиеся квартиры уже нашли покупателей, а у других жителей дома нареканий к его внешнему виду нет. «У органов Жилстройнадзора, контролирующих строительство дома на всем его протяжении, также отсутствуют нарекания к качеству примененных материалов и визуальному облику дома», — добавил застройщик.
Ранее URA.RU рассказывало, что покупатели квартир в элитной новостройке жалуются на застройщика из-за обманутых ожиданий. Клиенты утверждали, что застройщик заменил отделочные материалы без предупреждения. Из-за этого изменился вид фасада и цвет оконных блоков.
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