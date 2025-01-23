23 января 2025

В Ханты-Мансийске загорелась баня

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные справились с огнем за 10 минут
Пожарные справились с огнем за 10 минут Фото:

Пожар произошел на улице Южный переулок в Ханты-Мансийске вечером 23 января. МЧС ликвидировало возгорание за 10 минут, сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

«Сообщение о возгорании бани на улице Южный переулок поступило вчера вечером в 19 часов 12 минут. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение бани. В 19:22 ликвидировано открытое горение. Площадь пожара составила 20 квадратных метров», — сообщает пресс-служба ведомства.

Пострадавших нет. МЧС устанавливает причины возгорания.

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Пожар произошел на улице Южный переулок в Ханты-Мансийске вечером 23 января. МЧС ликвидировало возгорание за 10 минут, сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. «Сообщение о возгорании бани на улице Южный переулок поступило вчера вечером в 19 часов 12 минут. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение бани. В 19:22 ликвидировано открытое горение. Площадь пожара составила 20 квадратных метров», — сообщает пресс-служба ведомства. Пострадавших нет. МЧС устанавливает причины возгорания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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