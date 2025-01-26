«В детский сад привезли наркотики и оружие»: Захарова прокомментировала позицию Украины по переговорам

Захарова: степень цинизма и брезгливого пренебрежения Зеленского поражает
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Захарова назвала цинизмом высказывания Зеленского о переговорах с Россией
Захарова назвала цинизмом высказывания Зеленского о переговорах с Россией Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ее поражает степень цинизма и брезгливого пренебрежения украинского лидера Владимира Зеленского своим народом. Так она отреагировала на комментарий главы Украины об отказе проводить переговоры с российской стороной. 

«Такое впечатление, что в детский сад привезли наркотики и оружие, а потом попросили столь благородное собрание делегировать к микрофону „лидера любых переговоров“ ... Поражает другое: степень цинизма и брезгливого пренебрежения своими соотечественниками», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. 

О причинах отказа проводить переговоры с представителями РФ Владимир Зеленский рассказал во время пресс-брифинга с президентом Молдовы Майей Санду, прибывшей в Киев 25 января. Он пояснил, что таким образом «остановил сепаратизм в стране» и именно для этого ввел декрет на запрет по переговорам с Россией по Украине. 

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ее поражает степень цинизма и брезгливого пренебрежения украинского лидера Владимира Зеленского своим народом. Так она отреагировала на комментарий главы Украины об отказе проводить переговоры с российской стороной.  «Такое впечатление, что в детский сад привезли наркотики и оружие, а потом попросили столь благородное собрание делегировать к микрофону „лидера любых переговоров“ ... Поражает другое: степень цинизма и брезгливого пренебрежения своими соотечественниками», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале.  О причинах отказа проводить переговоры с представителями РФ Владимир Зеленский рассказал во время пресс-брифинга с президентом Молдовы Майей Санду, прибывшей в Киев 25 января. Он пояснил, что таким образом «остановил сепаратизм в стране» и именно для этого ввел декрет на запрет по переговорам с Россией по Украине. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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