Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ее поражает степень цинизма и брезгливого пренебрежения украинского лидера Владимира Зеленского своим народом. Так она отреагировала на комментарий главы Украины об отказе проводить переговоры с российской стороной.
«Такое впечатление, что в детский сад привезли наркотики и оружие, а потом попросили столь благородное собрание делегировать к микрофону „лидера любых переговоров“ ... Поражает другое: степень цинизма и брезгливого пренебрежения своими соотечественниками», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале.
О причинах отказа проводить переговоры с представителями РФ Владимир Зеленский рассказал во время пресс-брифинга с президентом Молдовы Майей Санду, прибывшей в Киев 25 января. Он пояснил, что таким образом «остановил сепаратизм в стране» и именно для этого ввел декрет на запрет по переговорам с Россией по Украине.
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