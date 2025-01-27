Пожилая женщина устроила пожар в своей квартире в доме по улице Молодогвардейцев в Челябинске. Соседи уверяют, что бабушка страдает деменцией. Информацию о пожаре URA.RU 27 января подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
«В Челябинске на улице Молодогвардейцев произошел пожар в квартире пятиэтажки. Самостоятельно эвакуировались четыре человека. Еще одной женщине путь к спасению отрезали огонь и дым», — сообщили в пресс-службе ведомства. Бабушку с помощью автолестницы с балкона эвакуировали сотрудники МЧС.
Пожар женщина устроила в своей квартире сама, уверяют соседи. «Она страдает деменцией. Говорила, что к ней кто-то ломился в дверь, но это не так. Поэтому облила дверь бензином и подожгла», — рассказали читатели URA.RU.
Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу МВД по Челябинску. Ответ будет опубликован после получения.
Инцидент в Челябинске, когда пожилая женщина, страдающая деменцией, устроила пожар в своей квартире, не является единичным случаем пожаров в регионе, связанных с человеческим фактором. Недавно в Пласте, также в Челябинской области, произошел пожар, в результате которого погибли мужчина и женщина. Предварительно установлено, что возгорание началось в кухне из-за неосторожности при курении.
Инциденты, связанные с пожарами в Челябинской области, часто происходят по причине человеческой неосторожности. Так, недавно в Пласте пожар, предположительно вызванный неосторожным обращением с огнем во время курения, привел к гибели двух человек. Эти случаи подчеркивают важность соблюдения мер безопасности и контроля за состоянием людей, страдающих от когнитивных нарушений.
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