В Пласте мужчина и женщина сгорели в доме

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Сотрудники МЧС ликвидировали пожар
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар Фото:

В Пласте (Челябинская область) мужчина и женщина погибли при пожаре в доме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«При тушении внутри дома был обнаружен мужчина без признаков жизни, а также женщина без сознания. Она была передана работникам скорой помощи, доставлена в медучреждение. К сожалению, реанимационные мероприятия не принесли результата: женщина скончалась», — сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Предварительно, возгорание началось в кухне: на диване обнаружен прогар. Вероятнее всего, причиной ЧП послужила неосторожность при курении.

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В Пласте (Челябинская область) мужчина и женщина погибли при пожаре в доме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «При тушении внутри дома был обнаружен мужчина без признаков жизни, а также женщина без сознания. Она была передана работникам скорой помощи, доставлена в медучреждение. К сожалению, реанимационные мероприятия не принесли результата: женщина скончалась», — сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства. Предварительно, возгорание началось в кухне: на диване обнаружен прогар. Вероятнее всего, причиной ЧП послужила неосторожность при курении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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