В Пласте мужчина и женщина сгорели в доме

В Пласте (Челябинская область) мужчина и женщина погибли при пожаре в доме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«При тушении внутри дома был обнаружен мужчина без признаков жизни, а также женщина без сознания. Она была передана работникам скорой помощи, доставлена в медучреждение. К сожалению, реанимационные мероприятия не принесли результата: женщина скончалась», — сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Предварительно, возгорание началось в кухне: на диване обнаружен прогар. Вероятнее всего, причиной ЧП послужила неосторожность при курении.
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