В России впервые представили документы из «желтой папки» Гитлера

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«Желтую папку» Гитлера с директивами перевели на русский язык
«Желтую папку» Гитлера с директивами перевели на русский язык Фото:

Историки впервые в России представили переведенные на русский язык документы из так называемой «желтой папки» диктатора нацистской Германии Адольфа Гитлера. Эти документы содержат информацию о планах насильственного уничтожения миллионов советских граждан посредством голодом. Об этом сообщил директор научно-исследовательского фонда «Цифровая история» Егор Яковлев на круглом столе Российского военно-исторического общества (РВИО).

В «желтой папке» находились директивы для сотрудников экономического штаба «Ост». В бумагах были указаны планы по уничтожению от 20 до 30 миллионов граждан СССР с помощью голода (известные как план Бакке или План голода).

«Это три документа, которые хранились в папке желтого цвета. Вот этот документ воспроизводит директивы Бакке достаточно полно. Каждый сельскохозяйственный представитель, отправлявшийся на оккупированную территорию Советского Союза, работавший в хозяйственных инспекциях, отвечавший совместно с Вермахтом за сельскохозяйственное, в частности, разграбление СССР, прекрасно понимал последствия всего этого, потому что в желтой папке было прямо сказано, что эти действия вызовут чудовищный голод, который приведет к смерти миллионов», — заявил Яковлев. Его слова приводит РИА Новости. 

Егор Яковлев также напомнил о том, что геноцид определяется как действия, направленные на полное или частичное уничтожение любой национальной, этнической, расовой или религиозной группы и может принимать пять различных форм. Дополнительно, в РВИО объявили о скорой публикации цифровых копий этих документов на портале ИСТОРИЯ.РФ. 

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Историки впервые в России представили переведенные на русский язык документы из так называемой «желтой папки» диктатора нацистской Германии Адольфа Гитлера. Эти документы содержат информацию о планах насильственного уничтожения миллионов советских граждан посредством голодом. Об этом сообщил директор научно-исследовательского фонда «Цифровая история» Егор Яковлев на круглом столе Российского военно-исторического общества (РВИО). В «желтой папке» находились директивы для сотрудников экономического штаба «Ост». В бумагах были указаны планы по уничтожению от 20 до 30 миллионов граждан СССР с помощью голода (известные как план Бакке или План голода). «Это три документа, которые хранились в папке желтого цвета. Вот этот документ воспроизводит директивы Бакке достаточно полно. Каждый сельскохозяйственный представитель, отправлявшийся на оккупированную территорию Советского Союза, работавший в хозяйственных инспекциях, отвечавший совместно с Вермахтом за сельскохозяйственное, в частности, разграбление СССР, прекрасно понимал последствия всего этого, потому что в желтой папке было прямо сказано, что эти действия вызовут чудовищный голод, который приведет к смерти миллионов», — заявил Яковлев. Его слова приводит РИА Новости.  Егор Яковлев также напомнил о том, что геноцид определяется как действия, направленные на полное или частичное уничтожение любой национальной, этнической, расовой или религиозной группы и может принимать пять различных форм. Дополнительно, в РВИО объявили о скорой публикации цифровых копий этих документов на портале ИСТОРИЯ.РФ. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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