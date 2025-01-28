В России впервые представили документы из «желтой папки» Гитлера

Историки впервые в России представили переведенные на русский язык документы из так называемой «желтой папки» диктатора нацистской Германии Адольфа Гитлера. Эти документы содержат информацию о планах насильственного уничтожения миллионов советских граждан посредством голодом. Об этом сообщил директор научно-исследовательского фонда «Цифровая история» Егор Яковлев на круглом столе Российского военно-исторического общества (РВИО).
В «желтой папке» находились директивы для сотрудников экономического штаба «Ост». В бумагах были указаны планы по уничтожению от 20 до 30 миллионов граждан СССР с помощью голода (известные как план Бакке или План голода).
«Это три документа, которые хранились в папке желтого цвета. Вот этот документ воспроизводит директивы Бакке достаточно полно. Каждый сельскохозяйственный представитель, отправлявшийся на оккупированную территорию Советского Союза, работавший в хозяйственных инспекциях, отвечавший совместно с Вермахтом за сельскохозяйственное, в частности, разграбление СССР, прекрасно понимал последствия всего этого, потому что в желтой папке было прямо сказано, что эти действия вызовут чудовищный голод, который приведет к смерти миллионов», — заявил Яковлев. Его слова приводит РИА Новости.
Егор Яковлев также напомнил о том, что геноцид определяется как действия, направленные на полное или частичное уничтожение любой национальной, этнической, расовой или религиозной группы и может принимать пять различных форм. Дополнительно, в РВИО объявили о скорой публикации цифровых копий этих документов на портале ИСТОРИЯ.РФ.
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