В Челябинской области определили самые востребованные горнолыжные курорты

В Челябинской области назвали горнолыжные курорты (ГЛК) — лидеры по посещаемости. Как URA.RU заявили в пресс-службе компании «МегаФон», в тройке лидеров курорты из Миасса, Кыштыма и Трехгорного.
«По общему числу посетителей тройка наиболее популярных снежных склонов Челябинской области выглядит так. На первом месте находится „Солнечная долина“ из Миасса, на втором — „Завьялиха“ из Трехгорного. Замыкает список призеров „Егоза“ из Кыштыма», — уточнили URA.RU в «МегаФоне».
Информацию получили, проанализировав обезличенные данные оператора. Кроме названных, челябинцы активно посещали горнолыжные комплексы «Банное» и «Абзаково» в соседней Башкирии. В январе 2024 года наибольшим спросом пользовалась «Завьялиха».
Теплая зима вызвала у челябинцев бум интереса к горнолыжным курортам. В январе жители посещали ГЛК на 10% чаще, чем в том же месяце год назад. При этом объем трафика увеличился на 28%.
Отдохнуть на челябинских горнолыжных курортах приезжают не только местные жители. Челябинские трассы также популярны у туристов из Москвы, Нижнего Новгорода, Уфы, Екатеринбурга, Самары и Тюмени.
Развитию горнолыжного туризма в регионе способствует не только погода. В данное направление инвестируют существенные средства. В октябре 2024 года стало известно, что горнолыжный курорт «Аджигардак» в Ашинском районе получит инвестиции в сумме около 60 млрд рублей.
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