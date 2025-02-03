В Челябинской области в 2024 году более 1,8 тысяч человек улучшили жилищные условия

В Челябинской области в 2024 году получили жилье и улучшили свои жилищные условия 1,8 тысяч челябинцев. Всего расселили 30 тысяч квадратных метров жилья, сообщил 4 февраля министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе.
«По аварийному жилью в Челябинской области в 2024 году было расселено порядка 30 тысяч квадратных метров жилья. При этом 1,8 тысяч человек улучшили свои жилищные условия. В следующем 2025 году у нас планируется по областной программе расселение в том же объеме», — поделился Элбакидзе на пресс-конференции в издательском доме «Гранада Пресс».
Также министр строительства и инфраструктуры Челябинской области подчеркнул, в 2024 году в регионе возвели 31 соцобъект. Были построены школы, детские сады и медицинские учреждения.
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