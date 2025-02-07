Илон Маск признался Трампу в мужской любви

Американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск признался в любви к президенту США Дональду Трампу. Он подчеркнул, что это любовь «мужская и гетеросексуальная».
«Я люблю Дональда Трампа настолько сильно, насколько гетеросексуальный мужчина может любить другого мужчину», — написал Маск на своей странице X.
Маск и Трамп сблизились во время предвыборной президентской кампании последнего. Миллиардер потратил на кампанию около 75 млн долларов, также участвовал в митингах. После победы Трампа Маск занял Департамент эффективности государственного управления (DOGE). Американские СМИ называют его «теневым президентом».
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