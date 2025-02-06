Wired: Илон Маск рассорил администрацию Трампа

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Илону Маску напомнили, что у его власти есть предел
Илону Маску напомнили, что у его власти есть предел Фото:

В администрации президента США Дональда Трампа обостряется конфликт в связи с действиями Илона Маска, возглавляющего Департамент эффективности государственного управления (DOGE). Информацию подтверждают источники внутри Белого дома, сообщает журнал Wired.

«Спустя две с половиной недели после начала второго президентского срока Трампа, на фоне захвата правительства США принадлежащим Маску DOGE (в окружении президента — ред.), начинается раскол», — говорится в сообщении журнала. По словам источника, близкого к президентскому окружению, Маск раздражает в первую очередь окружение Трампа, а не самого президента. Другой же источник сообщил Wired, что глава DOGE ведет себя слишком самоуверенно, и в дальнейшем это может привести к серьезным конфликтам внутри администрации президента США.

Ранее телеканал NBC сообщал со ссылкой на источники, что в последние дни Маск получал со стороны Белого дома напоминания. Его уведомляли, что у его власти есть пределы, и он должен отчитываться перед главой аппарата официальной резиденции президента США.

Илон Маск и Вивек Рамасвами были назначены главами нового департамента по достижению госэффективности по инициативе самого Трампа. Этот орган создавался с целью «сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства». Но позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE — по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.

Ранее URA.RU писало, что приход к власти в США Трампа открывает для бизнесмена Илона Маска новые возможности для стартапов и разработок. В частности, он может обходить бюрократию и получать одобрение на большие проекты. Также сообщалось, что Маск принимает важные решения в команде Трампа. 

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В администрации президента США Дональда Трампа обостряется конфликт в связи с действиями Илона Маска, возглавляющего Департамент эффективности государственного управления (DOGE). Информацию подтверждают источники внутри Белого дома, сообщает журнал Wired. «Спустя две с половиной недели после начала второго президентского срока Трампа, на фоне захвата правительства США принадлежащим Маску DOGE (в окружении президента — ред.), начинается раскол», — говорится в сообщении журнала. По словам источника, близкого к президентскому окружению, Маск раздражает в первую очередь окружение Трампа, а не самого президента. Другой же источник сообщил Wired, что глава DOGE ведет себя слишком самоуверенно, и в дальнейшем это может привести к серьезным конфликтам внутри администрации президента США. Ранее телеканал NBC сообщал со ссылкой на источники, что в последние дни Маск получал со стороны Белого дома напоминания. Его уведомляли, что у его власти есть пределы, и он должен отчитываться перед главой аппарата официальной резиденции президента США. Илон Маск и Вивек Рамасвами были назначены главами нового департамента по достижению госэффективности по инициативе самого Трампа. Этот орган создавался с целью «сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства». Но позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE — по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо. Ранее URA.RU писало, что приход к власти в США Трампа открывает для бизнесмена Илона Маска новые возможности для стартапов и разработок. В частности, он может обходить бюрократию и получать одобрение на большие проекты. Также сообщалось, что Маск принимает важные решения в команде Трампа. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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