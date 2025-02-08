Дроны ВСУ атаковали четыре региона РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Средства ПВО сбили 36 беспилотников ВСУ над российскими территориями в ночь на 8 февраля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов», — написали в официальном telegram-канале Минобороны России. Отмечается, что 18 из этих дронов сбиты над Ростовской областью, 11 — над Волгоградской областью, пять — над Белгородской областью и два — над Краснодарским краем.
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