Под Харьковом прекратили добычу газа после отчета Минобороны РФ

Добыча газа на территории месторождения в селе Водяное Харьковской области полностью остановлена после разрушения оборудования, сообщает издание «Страна». В последней своей сводке Минобороны РФ сообщало об уничтожении газового объекта в этом регионе.
«Месторождение разрабатывалось последние десять лет. Сообщается, что из-за полной потери оборудования и производственных мощностей компания больше не может производить добычу углеводородов. Более того, авария на общей взаимосвязанной системе газопроводов привела к блокированию работы всех окрестных месторождений»,- говорится в telegram-канале издания.
«Страна» отмечает, что разрушенный объект принадлежал украинской компании «Системоинжениринг», занимающейся добычей нефти и газа. Это месторождение было в эксплуатации последние 10 лет.
Министерство обороны РФ сообщило в воскресенье, что ВС РФ нанесли удар по объекту нефтегазовой отрасли, который играл важную роль в работе военно-промышленного комплекса Украины. Однако конкретные подробности операции министерство не раскрывало.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.