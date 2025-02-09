09 февраля 2025

Под Харьковом прекратили добычу газа после отчета Минобороны РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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В своей сводке Минобороны сообщало об уничтожении газового объекта
В своей сводке Минобороны сообщало об уничтожении газового объекта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Добыча газа на территории месторождения в селе Водяное Харьковской области полностью остановлена после разрушения оборудования, сообщает издание «Страна». В последней своей сводке Минобороны РФ сообщало об уничтожении газового объекта в этом регионе.

«Месторождение разрабатывалось последние десять лет. Сообщается, что из-за полной потери оборудования и производственных мощностей компания больше не может производить добычу углеводородов. Более того, авария на общей взаимосвязанной системе газопроводов привела к блокированию работы всех окрестных месторождений»,- говорится в telegram-канале издания.

«Страна» отмечает, что разрушенный объект принадлежал украинской компании «Системоинжениринг», занимающейся добычей нефти и газа. Это месторождение было в эксплуатации последние 10 лет.

Министерство обороны РФ сообщило в воскресенье, что ВС РФ нанесли удар по объекту нефтегазовой отрасли, который играл важную роль в работе военно-промышленного комплекса Украины. Однако конкретные подробности операции министерство не раскрывало.

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Добыча газа на территории месторождения в селе Водяное Харьковской области полностью остановлена после разрушения оборудования, сообщает издание «Страна». В последней своей сводке Минобороны РФ сообщало об уничтожении газового объекта в этом регионе. «Месторождение разрабатывалось последние десять лет. Сообщается, что из-за полной потери оборудования и производственных мощностей компания больше не может производить добычу углеводородов. Более того, авария на общей взаимосвязанной системе газопроводов привела к блокированию работы всех окрестных месторождений»,- говорится в telegram-канале издания. «Страна» отмечает, что разрушенный объект принадлежал украинской компании «Системоинжениринг», занимающейся добычей нефти и газа. Это месторождение было в эксплуатации последние 10 лет. Министерство обороны РФ сообщило в воскресенье, что ВС РФ нанесли удар по объекту нефтегазовой отрасли, который играл важную роль в работе военно-промышленного комплекса Украины. Однако конкретные подробности операции министерство не раскрывало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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