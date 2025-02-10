В Петербурге предложили упростить получение субсидий на оплату ЖКХ для пенсионеров

Получение субсидий на оплату ЖКХ для петербургских пенсионеров упростят
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В соответствии с новыми предложениями, пожилым гражданам больше не придется каждые шесть месяцев собирать документы и обращаться в МФЦ
В соответствии с новыми предложениями, пожилым гражданам больше не придется каждые шесть месяцев собирать документы и обращаться в МФЦ Фото:

Депутаты заксобрания Санкт-Петербурга предложили упростить процедуру получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для граждан старше 70 лет. Об этом стало известно от депутата городского законодательного собрания Алексея Цивилева.

«Гражданам старше 70 лет, у которых есть право на получение субсидии на оплату жилого помещения и услуг ЖКХ, не нужно будет обращаться в различные инстанции с заявлением на продление ее получения», — сообщил в своем telegram-канале Цивилев. В соответствии с новыми предложениями пожилым гражданам больше не придется каждые шесть месяцев собирать документы и обращаться в МФЦ или другие учреждения для продления субсидии.

Это изменение не только уменьшит нагрузку на пожилых людей, но и сократит очереди и общее количество обращений в МФЦ, что повысит эффективность работы данных учреждений. Инициативу одобрил бюджетно-финансовый комитет.

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Депутаты заксобрания Санкт-Петербурга предложили упростить процедуру получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для граждан старше 70 лет. Об этом стало известно от депутата городского законодательного собрания Алексея Цивилева. «Гражданам старше 70 лет, у которых есть право на получение субсидии на оплату жилого помещения и услуг ЖКХ, не нужно будет обращаться в различные инстанции с заявлением на продление ее получения», — сообщил в своем telegram-канале Цивилев. В соответствии с новыми предложениями пожилым гражданам больше не придется каждые шесть месяцев собирать документы и обращаться в МФЦ или другие учреждения для продления субсидии. Это изменение не только уменьшит нагрузку на пожилых людей, но и сократит очереди и общее количество обращений в МФЦ, что повысит эффективность работы данных учреждений. Инициативу одобрил бюджетно-финансовый комитет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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