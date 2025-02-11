В Казахстане жители сел отказались от алкоголя и полностью победили преступность

В Туркестанской области Казахстана жители 27 сел приняли решение прекратить продажу алкоголя. Данная инициатива привела к полному отсутствию преступлений в этих населенных пунктах.
«В населенных пунктах, где не продают спиртное, за последние годы не было зарегистрировано ни одного преступления», — сообщает медиа-портал Polisia.kz. Примером служит село Мадениет Сарыагашского района, в котором проживает около 1500 человек. Как отмечает участковый инспектор Мурат Толегенов, за два года в селе не было совершено ни одного преступления.
Также полицейский проводит разъяснительную работу по профилактике правонарушений. Недавно населенный пункт был включен в проект «Село без алкоголя», и инициативу поддержали местные жители, старейшины и активисты.
Начальник МПС ДП Туркестанской области Е. Усербаев подчеркнул, что отказ от алкоголя способствует укреплению традиционных ценностей. Также помогает формированию здорового образа жизни.
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