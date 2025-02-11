Махонин продлил выплаты за привлечение пермяков на службу в армию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Махонин продлил действие своего указа о выплатах рекрутерам
Дмитрий Махонин продлил действие своего указа о выплатах рекрутерам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Пермском крае продолжат выплачивать деньги людям, которые помогут привлечь других на контрактную службу в армию. Соответствующий указ подписал губернатор Дмитрий Махонин.

«Постановляю внести в указ от 14 октября 2024 г. № 90 „Об установлении единовременной денежной выплаты гражданам, оказавшим содействие в привлечении граждан к заключению контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации“ следующие изменения: в пункте 1 слова „на 2024 год“ заменить словами „на 2024 — 2025 годы“», — говорится в тексте документа. Он опубликован на сайте губернатора и правительства Прикамья. Указ вступает в силу с 10 февраля, но распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Выплаты за привлечение граждан на военную службу в Пермском крае ввели в октябре 2024 года. За одного контрактника рекрутер получает 30 тысяч рублей. Это не касается военнослужащих и сотрудников военных частей Минобороны РФ, военного комиссариата и краевого пункта отбора на военную службу по контракту. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае продолжат выплачивать деньги людям, которые помогут привлечь других на контрактную службу в армию. Соответствующий указ подписал губернатор Дмитрий Махонин. «Постановляю внести в указ от 14 октября 2024 г. № 90 „Об установлении единовременной денежной выплаты гражданам, оказавшим содействие в привлечении граждан к заключению контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации“ следующие изменения: в пункте 1 слова „на 2024 год“ заменить словами „на 2024 — 2025 годы“», — говорится в тексте документа. Он опубликован на сайте губернатора и правительства Прикамья. Указ вступает в силу с 10 февраля, но распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года. Выплаты за привлечение граждан на военную службу в Пермском крае ввели в октябре 2024 года. За одного контрактника рекрутер получает 30 тысяч рублей. Это не касается военнослужащих и сотрудников военных частей Минобороны РФ, военного комиссариата и краевого пункта отбора на военную службу по контракту. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...