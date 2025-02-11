Махонин продлил выплаты за привлечение пермяков на службу в армию

В Пермском крае продолжат выплачивать деньги людям, которые помогут привлечь других на контрактную службу в армию. Соответствующий указ подписал губернатор Дмитрий Махонин.
«Постановляю внести в указ от 14 октября 2024 г. № 90 „Об установлении единовременной денежной выплаты гражданам, оказавшим содействие в привлечении граждан к заключению контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации“ следующие изменения: в пункте 1 слова „на 2024 год“ заменить словами „на 2024 — 2025 годы“», — говорится в тексте документа. Он опубликован на сайте губернатора и правительства Прикамья. Указ вступает в силу с 10 февраля, но распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.
Выплаты за привлечение граждан на военную службу в Пермском крае ввели в октябре 2024 года. За одного контрактника рекрутер получает 30 тысяч рублей. Это не касается военнослужащих и сотрудников военных частей Минобороны РФ, военного комиссариата и краевого пункта отбора на военную службу по контракту.
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