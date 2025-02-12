Госдеп: Трамп вернет осужденных в России американцев

Президент США Дональд Трамп реализует план по возвращению в страну осужденных в России американских граждан. Так, на Родину вернулся бывший сотрудник посольства Штатов Марк Фогель. Об этом сообщил глава госдепартамента Марко Рубио.
«Обещания даны, обещания выполнены. Президент Трамп пообещал семье Фогелей, что вернет Марка домой, и сегодня Марк уже в пути. После трех с половиной лет заключения в России Марк наконец-то вышел на свободу. <...> Президент Трамп полон решимости вернуть их всех (осужденных) домой», — говорится в заявлении Рубио.
В августе 2021 года Фогель и его супруга были задержаны в московском аэропорту Шереметьево по прибытии из Нью-Йорка. В их багаже обнаружили марихуану и гашишное масло. В ходе обысков в квартире американца следователи установили, что его жена, которую отпустили домой, успела уничтожить возможные доказательства до приезда правоохранительных органов. Марка Фогеля в России обвинили в контрабанде и хранении наркотиков в особо крупном размере. Химкинский суд Московской области приговорил его к 14 годам заключения в колонии строгого режима.
По информации МВД РФ, до мая 2021 года Фогель и его жена имели дипломатический статус. Существует предположение, что мужчина мог использовать этот статус для организации канала поставок наркотиков в Россию с целью распространения среди студентов англо-американской школы, где он преподавал. Марк Фогель полностью признал свою вину в содеянном.
После возвращения Фогеля в США Дональд Трамп заявил, что РФ в этой ситуации очень хорошо отнеслась к американской стороне. Он надеется, что подобное будет способствовать началу новой фазы в российско-американских отношениях, передает RT.
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