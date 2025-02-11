11 февраля 2025

На СВО погиб солдат из Пермского края Старцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Боец родом из Александровского округа
Боец родом из Александровского округа Фото:

В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Пермского края Данил Старцев. О смерти бойца сообщили в группе администрации Александровского округа в соцсети «ВКонтакте».

«В ходе проведения специальной военной операции погиб Данил Старцев 1998 года рождения. Боец умер 17 января 2025 года», — сказано в сообщении

Подробная информация о гибели и личности солдата не уточняется. Церемония прощания состоится 13 февраля в дворце культуры «Химик» в поселке Всеволодо-Вильва.

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В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Пермского края Данил Старцев. О смерти бойца сообщили в группе администрации Александровского округа в соцсети «ВКонтакте». «В ходе проведения специальной военной операции погиб Данил Старцев 1998 года рождения. Боец умер 17 января 2025 года», — сказано в сообщении Подробная информация о гибели и личности солдата не уточняется. Церемония прощания состоится 13 февраля в дворце культуры «Химик» в поселке Всеволодо-Вильва.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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