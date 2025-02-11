На СВО погиб солдат из Пермского края Старцев

Боец родом из Александровского округа
В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Пермского края Данил Старцев. О смерти бойца сообщили в группе администрации Александровского округа в соцсети «ВКонтакте».
«В ходе проведения специальной военной операции погиб Данил Старцев 1998 года рождения. Боец умер 17 января 2025 года», — сказано в сообщении
Подробная информация о гибели и личности солдата не уточняется. Церемония прощания состоится 13 февраля в дворце культуры «Химик» в поселке Всеволодо-Вильва.
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