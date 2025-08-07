Средняя стоимость аренды в Орджоникидзевском районе составляет 17 600 рублей
Снимать жилье в Перми выгоднее всего в Орджоникидзевском районе. Средняя стоимость аренды здесь составляет 17 600 рублей. Об этом URA.RU рассказали специалисты «Циан.Аналитики».
«В августе 2025 года средняя арендная ставка в Орджоникидзевском районе Перми составляет 17 600 рублей. За год она снизилась на 12%», — рассказали корреспонденту агентства аналитики.
В топ самых дешевых районов также вошли Кировский (22 700 рублей) и Мотовилихинский (26 700 рублей). За год цены на аренду жилья в указанных районах увеличились на 23% и 18% соответственно.
