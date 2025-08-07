В Пермском крае нашли тело 15-летнего подростка, утонувшего в реке

В Пермском крае следователи возбудили уголовное дело после гибели 15-летнего подростка, утонувшего в реке Сылва. Расследование ведется по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба регионального СК.
«По данным следствия, трагедия произошла днем 7 августа 2025 года. Школьник купался с одноклассниками вблизи деревни Сасыково Суксунского округа. Подросток утонул, переплывая реку Сылву. Его тело позже обнаружили спасатели и сотрудники СК в ходе поисковых операций. На месте происшествия проведен осмотр, назначена судебно-медицинская экспертиза, а также опрашиваются свидетели», — рассказали в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что о гибели 15-летнего подростка при купании в реке недалеко от водопада Плакун. Следователи выезжали на место для установления обстоятельств происшествия и проводили поисковые мероприятия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!