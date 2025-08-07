В Пермском крае нашли тело 15-летнего подростка, утонувшего в реке

Пермские следователи возбудили уголовное дело после гибели утонувшего подростка
Подросток утонул в реке Сылве
Подросток утонул в реке Сылве

В Пермском крае следователи возбудили уголовное дело после гибели 15-летнего подростка, утонувшего в реке Сылва. Расследование ведется по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба регионального СК. 

«По данным следствия, трагедия произошла днем 7 августа 2025 года. Школьник купался с одноклассниками вблизи деревни Сасыково Суксунского округа. Подросток утонул, переплывая реку Сылву. Его тело позже обнаружили спасатели и сотрудники СК в ходе поисковых операций. На месте происшествия проведен осмотр, назначена судебно-медицинская экспертиза, а также опрашиваются свидетели», — рассказали в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что о гибели 15-летнего подростка при купании в реке недалеко от водопада Плакун. Следователи выезжали на место для установления обстоятельств происшествия и проводили поисковые мероприятия.

