К зданию Рады Украины подогнали автозаки

Депутат Рады Федина: к зданию Верховной Рады приехали автозаки
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К зданию Верховной рады подогнали автозаки
К зданию Верховной рады подогнали автозаки Фото:

К зданию Верховной Рады Украины подогнаны автозаки перед началом парламентского заседания 12 февраля. Об этом сообщила украинский депутат Софья Федина.

«Парад автозаков возле Рады... Это так „слуги“ панически боятся родственников военнопленных и пропавших без вести», — отметил депутат украинского парламента. Сообщение опубликовано в ее telergam-канале.

По информации Фединой, возможной причиной появления автозаков является планируемая акция родственников бойцов Вооруженных сил Украины, которые намерены задать вопросы о судьбе пропавших без вести солдат. Депутат также указала на низкую явку парламентариев на заседание: из 424 избранных зарегистрировалось только 239 депутатов.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук выступил с критикой в адрес главы страны Владимира Зеленского, осудив его инициативу вовлекать 18-летних украинцев в армейские ряды. В феврале Зеленский анонсировал план введения специального контракта для молодых людей в возрастной категории от 18 до 25 лет. По условиям предложения, за год службы в ВСУ они могут заработать до 24 тысяч долларов.

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К зданию Верховной Рады Украины подогнаны автозаки перед началом парламентского заседания 12 февраля. Об этом сообщила украинский депутат Софья Федина. «Парад автозаков возле Рады... Это так „слуги“ панически боятся родственников военнопленных и пропавших без вести», — отметил депутат украинского парламента. Сообщение опубликовано в ее telergam-канале. По информации Фединой, возможной причиной появления автозаков является планируемая акция родственников бойцов Вооруженных сил Украины, которые намерены задать вопросы о судьбе пропавших без вести солдат. Депутат также указала на низкую явку парламентариев на заседание: из 424 избранных зарегистрировалось только 239 депутатов. Ранее депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук выступил с критикой в адрес главы страны Владимира Зеленского, осудив его инициативу вовлекать 18-летних украинцев в армейские ряды. В феврале Зеленский анонсировал план введения специального контракта для молодых людей в возрастной категории от 18 до 25 лет. По условиям предложения, за год службы в ВСУ они могут заработать до 24 тысяч долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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