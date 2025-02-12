К зданию Верховной Рады Украины подогнаны автозаки перед началом парламентского заседания 12 февраля. Об этом сообщила украинский депутат Софья Федина.
«Парад автозаков возле Рады... Это так „слуги“ панически боятся родственников военнопленных и пропавших без вести», — отметил депутат украинского парламента. Сообщение опубликовано в ее telergam-канале.
По информации Фединой, возможной причиной появления автозаков является планируемая акция родственников бойцов Вооруженных сил Украины, которые намерены задать вопросы о судьбе пропавших без вести солдат. Депутат также указала на низкую явку парламентариев на заседание: из 424 избранных зарегистрировалось только 239 депутатов.
Ранее депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук выступил с критикой в адрес главы страны Владимира Зеленского, осудив его инициативу вовлекать 18-летних украинцев в армейские ряды. В феврале Зеленский анонсировал план введения специального контракта для молодых людей в возрастной категории от 18 до 25 лет. По условиям предложения, за год службы в ВСУ они могут заработать до 24 тысяч долларов.
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