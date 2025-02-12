Депутат из Нижневартовска (ХМАО) Валерий Рачков угодил в анекдотичную ситуацию из-за снимка с туалетной бумагой. Единоросс разместил на личной странице «Вконтакте» фотографии со сбора гуманитарной помощи для жителей Курской области. На снимке позируют сам депутат, а с ним председатель фракции в гордуме Владимир Джек на фоне двух гигантских упаковок пипифакса.
«Очень странный выбор первого фото в галерее. Понятно, что хороша любая помощь, но промо-акцию из этого делать было, по меньшей мере, странно. Остальные единороссы выбирали менее нестандартные способы рассказать о сборе», — поделились с журналистом URA.RU местные общественники.
Фото стало мемом в политтусовке — его по кругу стали пересылать друг другу представители местных элит. Рачков переставил заглавное фото публикации, и в итоге у на странице теперь размещены сразу три одинаковых снимка: один в ленте и два в открытом фотоальбоме.
Депутат в беседе с журналистом уточнил, что «бумага была в номенклатурном списке в задании», и акция получилась незапланированной. «Поэтому здесь криминала нету. Что естественно — ну, это же человеческие надобности. Не вижу здесь проблем. Может быть, надо было [сразу третьей поставить]», — прокомментировал единоросс.
Инцидент с депутатом Валерием Рачковым и туалетной бумагой не первый случай, когда действия представителей власти ХМАО вызывают общественный резонанс. Ранее Вадим Шувалов, депутат Госдумы, попал под критику за то, что не снял обувь в квартире многодетной семьи, что было воспринято как неуважение к хозяевам.
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