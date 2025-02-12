В драмтеатре покажут спектакль о челябинском ветеране, потерявшем ноги на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спектакль покажут в драмтеатре имени Наума Орлова
Спектакль покажут в драмтеатре имени Наума Орлова Фото:

В челябинском театре имени Наума Орлова покажут пьесу о ветеране, потерявшем ноги после ранения на СВО. Об этом URA.RU сообщили в региональном филиале фонда «Защитники Отечества».

«История главного героя основана на реальном опыте ветерана СВО Дмитрия Тарасова. Начиная с армии Дмитрий отдал 10 лет военной службе, на СВО пошел добровольцем, как только объявили о начале специальной военной операции, имеет медаль „За отвагу“. После ранения Дмитрию ампутировали ноги, а далее началась другая жизнь, в которой он занимается общественной деятельностью, помогает ветеранам адаптироваться к мирной жизни», — сообщили в фонде.

В основу постановки режиссера Романа Чиркова легла история бойца, который сталкивается с недопониманием со стороны своего окружения после принятия решения отправиться защищать интересы Отечества. На премьеру спектакля под названием «Поле» приглашены ветераны СВО.

Перед спектаклем пройдет открытие выставки, которую театр подготовил совместно с Челябинским филиалом фонда «Защитников Отечества». На выставке будут представлены фото наших земляков, героев от Великой Отечественной войны до героев специальной военной операции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В челябинском театре имени Наума Орлова покажут пьесу о ветеране, потерявшем ноги после ранения на СВО. Об этом URA.RU сообщили в региональном филиале фонда «Защитники Отечества». «История главного героя основана на реальном опыте ветерана СВО Дмитрия Тарасова. Начиная с армии Дмитрий отдал 10 лет военной службе, на СВО пошел добровольцем, как только объявили о начале специальной военной операции, имеет медаль „За отвагу“. После ранения Дмитрию ампутировали ноги, а далее началась другая жизнь, в которой он занимается общественной деятельностью, помогает ветеранам адаптироваться к мирной жизни», — сообщили в фонде. В основу постановки режиссера Романа Чиркова легла история бойца, который сталкивается с недопониманием со стороны своего окружения после принятия решения отправиться защищать интересы Отечества. На премьеру спектакля под названием «Поле» приглашены ветераны СВО. Перед спектаклем пройдет открытие выставки, которую театр подготовил совместно с Челябинским филиалом фонда «Защитников Отечества». На выставке будут представлены фото наших земляков, героев от Великой Отечественной войны до героев специальной военной операции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...