В драмтеатре покажут спектакль о челябинском ветеране, потерявшем ноги на СВО

В челябинском театре имени Наума Орлова покажут пьесу о ветеране, потерявшем ноги после ранения на СВО. Об этом URA.RU сообщили в региональном филиале фонда «Защитники Отечества».
«История главного героя основана на реальном опыте ветерана СВО Дмитрия Тарасова. Начиная с армии Дмитрий отдал 10 лет военной службе, на СВО пошел добровольцем, как только объявили о начале специальной военной операции, имеет медаль „За отвагу“. После ранения Дмитрию ампутировали ноги, а далее началась другая жизнь, в которой он занимается общественной деятельностью, помогает ветеранам адаптироваться к мирной жизни», — сообщили в фонде.
В основу постановки режиссера Романа Чиркова легла история бойца, который сталкивается с недопониманием со стороны своего окружения после принятия решения отправиться защищать интересы Отечества. На премьеру спектакля под названием «Поле» приглашены ветераны СВО.
Перед спектаклем пройдет открытие выставки, которую театр подготовил совместно с Челябинским филиалом фонда «Защитников Отечества». На выставке будут представлены фото наших земляков, героев от Великой Отечественной войны до героев специальной военной операции.
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