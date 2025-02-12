FT: комментарий Кремля по поводу звонка Трампа показал жесткую позицию России

В своем комментарии по поводу недавнего телефонного разговора между российским и американским лидерами Кремль продемонстрировал более сдержанную реакцию, не давая оснований полагать, что Россия готова смягчить свою позицию. Об этом сообщает Financial Times, отмечая различия в комментариях сторон по итогам разговора.
«Комментарий Кремля к звонку был более сдержанным, чем у Трампа. И не давал оснований предполагать, что Россия готова смягчить свою позицию», — подчеркивается в сообщении FT.
В рамках телефонного общения между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который длился почти полтора часа, обсуждались вопросы международной политики, включая урегулирование ситуации на Украине и ближневосточный кризис. Трамп выразил благодарность Путину за освобождение американского гражданина и подчеркнул важность укрепления мирных отношений между странами.
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