12 февраля 2025

FT: комментарий Кремля по поводу звонка Трампа показал жесткую позицию России

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Главы государств говорили о прежнем сотрудничестве и взаимодействии, в том числе в годы ВОВ
Главы государств говорили о прежнем сотрудничестве и взаимодействии, в том числе в годы ВОВ Фото:
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Переговоры Путина и Трампа по остановке конфликта на Украине

В своем комментарии по поводу недавнего телефонного разговора между российским и американским лидерами Кремль продемонстрировал более сдержанную реакцию, не давая оснований полагать, что Россия готова смягчить свою позицию. Об этом сообщает Financial Times, отмечая различия в комментариях сторон по итогам разговора.

«Комментарий Кремля к звонку был более сдержанным, чем у Трампа. И не давал оснований предполагать, что Россия готова смягчить свою позицию», — подчеркивается в сообщении FT.

В рамках телефонного общения между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который длился почти полтора часа, обсуждались вопросы международной политики, включая урегулирование ситуации на Украине и ближневосточный кризис. Трамп выразил благодарность Путину за освобождение американского гражданина и подчеркнул важность укрепления мирных отношений между странами.

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В своем комментарии по поводу недавнего телефонного разговора между российским и американским лидерами Кремль продемонстрировал более сдержанную реакцию, не давая оснований полагать, что Россия готова смягчить свою позицию. Об этом сообщает Financial Times, отмечая различия в комментариях сторон по итогам разговора. «Комментарий Кремля к звонку был более сдержанным, чем у Трампа. И не давал оснований предполагать, что Россия готова смягчить свою позицию», — подчеркивается в сообщении FT. В рамках телефонного общения между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который длился почти полтора часа, обсуждались вопросы международной политики, включая урегулирование ситуации на Украине и ближневосточный кризис. Трамп выразил благодарность Путину за освобождение американского гражданина и подчеркнул важность укрепления мирных отношений между странами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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