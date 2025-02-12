IT-блок правительства ХМАО нашел решение проблемы дефицита кадров

IT-блок правительства ХМАО нашел решение проблемы кадрового дефицита. Заместитель губернатора Павел Ципорин на межрегиональной конференции по кибербезопасности сообщил, что в Югорском государственном университете открыта базовая кафедра информационной безопасности, где преподают сами сотрудники Югорского научно-исследовательском институте информационных технологий (ЮНИИИТ), и студенты имеют возможность практиковаться на тех программных продуктах, с которыми в итоге будут работать после трудоустройства.
«Нам удалось открыть базовую кафедру по информационной безопасности в ЮГУ, и мы уже через два года получим первых выпускников, часть из которых придет к нам — в департамент IT, в ЮНИИИТ. Мы ведем подготовку в том числе своими силами — выпускники будут сразу практикоориентированными, потому что они обучаются на тех продуктах, которые мы используем в своей инфраструктуре. И часть предметов, лабораторные, практикумы ведут специалисты ЮНИИИТ», — отметил Ципорин.
Востребованность кибербезопасников в Югре остается высокой. Кроме того, здесь достаточно учреждений, чтобы молодые айтишники после окончания вуза оставались в регионе, а не разъезжались в другие города. «Мы привлекали специалистов сюда, ставили перед ними интересные задачи, старались, чтобы зарплата сотрудников центра кибербезопасности была на достойном уровне, их не переманивали в другие организации, и им не хотелось переехать в другой субъект», — добавил замгубернатора.
Открытие базовой кафедры информационной безопасности в Югорском государственном университете является ответом на растущую потребность в квалифицированных специалистах в этой области, особенно в свете увеличения количества IT-преступлений в ХМАО, о чем говорил губернатор Руслан Кухарук. Это направление стало одним из приоритетов для региональных властей, стремящихся обеспечить безопасность и противодействие угрозам на местном уровне.
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