Кухарук дал новые установки руководству полиции ХМАО

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук на заседании коллегии УМВД по итогам 2024 года определил приоритетные задачи для полиции на 2025 год. Это борьба с IT-преступлениями, борьба с нелегальными мигрантами и профилактика преступности среди несовершеннолетних, передает журналист URA.RU из зала заседания.
«Зафиксирован значительный рост количества IT-преступлений. Конечно, это характерно для всех регионов, но здесь наш показатель выше среднероссийского. […] Здесь [необходима] совместная наша с вами работа для того. Второе — это противодействие незаконной миграции. Выявление и пресечение фактов распространение мигрантами в регионе экстремистской идеологии, а также наркотических средств. Здесь должен быть комплексный наш с вами подход», — сказал Руслан Кухарук.
Также губернатор обратил внимание на обеспечивание безопасности на предприятиях топливно-энергетического комплекса и профилактику преступлений среди несовершеннолетних. В конце Кухарук поблагодарил сотрудников УМВД ХМАО, как тех, кто служит на территории региона, так и тех, кто выполняет боевые задачи в зоне СВО.
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