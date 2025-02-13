В Магнитогорске полиция разыскивает двух выживших жертв сексуального маньяка

13 февраля 2025 в 15:58 Размер текста - 17 +

Маньяк сообщил об еще двух жертвах преступлений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, полиция разыскивает двух выживших жертв сексуального маньяка, который орудовал в городе около восьми лет назад. Мужчина сам сообщил о двух женщинах, которые кроме прочих также подверглись его нападению, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону. «В ноябре 2024 года фигурант уголовного дела был задержан и заключен под стражу. В ходе расследования он сообщил еще о двух преступлениях, сведения о совершении которых у следствия отсутствовали. В настоящее время следователи занимаются розыском двух женщин», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе регионального СКР пояснили, что преступления совершались в 2016—2018 годах на территории Орджоникидзевского района. Мужчина нападал на женщин, отнимал ценные вещи и насиловал. Следователи просят потерпевших или тех, кто что-либо знает о них, помочь установить все обстоятельства преступлений. Всем гарантируется анонимность. В период с 2016 по 2017 годы первая женщина была возрастом 25-30 лет, предположительно ее звали Анастасия. Рост около 165-170 см, полное телосложение, глаза и волосы темные. Она была приезжей и жила в Магнитогорске по проспекту Карла Маркса, д. 231/2. Преступник рассказал, что ворвался к ней в квартиру в маске по типу балаклавы и угрожал ножом. Вторая пострадавшая возрастом около 20-22 лет, рост около 170 см, худощавое телосложение, русые волосы. Летом 2016 года посуточно арендовала квартиру в доме № 228 по проспекту Карла Маркса. Мужчина также напал на нее в квартире с ножом, но лицо было закрыто медицинской маской. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, полиция разыскивает двух выживших жертв сексуального маньяка, который орудовал в городе около восьми лет назад. Мужчина сам сообщил о двух женщинах, которые кроме прочих также подверглись его нападению, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону. «В ноябре 2024 года фигурант уголовного дела был задержан и заключен под стражу. В ходе расследования он сообщил еще о двух преступлениях, сведения о совершении которых у следствия отсутствовали. В настоящее время следователи занимаются розыском двух женщин», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе регионального СКР пояснили, что преступления совершались в 2016—2018 годах на территории Орджоникидзевского района. Мужчина нападал на женщин, отнимал ценные вещи и насиловал. Следователи просят потерпевших или тех, кто что-либо знает о них, помочь установить все обстоятельства преступлений. Всем гарантируется анонимность. В период с 2016 по 2017 годы первая женщина была возрастом 25-30 лет, предположительно ее звали Анастасия. Рост около 165-170 см, полное телосложение, глаза и волосы темные. Она была приезжей и жила в Магнитогорске по проспекту Карла Маркса, д. 231/2. Преступник рассказал, что ворвался к ней в квартиру в маске по типу балаклавы и угрожал ножом. Вторая пострадавшая возрастом около 20-22 лет, рост около 170 см, худощавое телосложение, русые волосы. Летом 2016 года посуточно арендовала квартиру в доме № 228 по проспекту Карла Маркса. Мужчина также напал на нее в квартире с ножом, но лицо было закрыто медицинской маской.