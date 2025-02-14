В Совфеде призвали отменить одну школьную традицию

В России необходимо отказаться от празднования Дня Святого Валентина, поскольку неполученная открытка в этот день становится причиной заниженной самооценки у школьников. Об этом заявила сенатор Наталия Косихина.
«Считаю, что нам необходимо отказаться от традиции празднования этого дня [День Святого Валентина], в том числе от ящиков [для отправки открыток]», — сказала Косихина в разговоре с ТАСС. По ее словам, родителям стоит напомнить детям о других праздниках, например, Дне семьи, любви и верности.
Традиционно День Святого Валентина празднуется 14 февраля. Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил за создание полиции нравов для контроля за продажей товаров, связанных с этим днем. Он подчеркнул необходимость защиты традиционных ценностей.
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