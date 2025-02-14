В Совфеде призвали отменить одну школьную традицию

Сенатор Косихина: «валентинки» становятся поводом для грусти школьников
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Косихина предложила отменить празднование Дня святого Валентина
Косихина предложила отменить празднование Дня святого Валентина Фото:

В России необходимо отказаться от празднования Дня Святого Валентина, поскольку неполученная открытка в этот день становится причиной заниженной самооценки у школьников. Об этом заявила сенатор Наталия Косихина.

«Считаю, что нам необходимо отказаться от традиции празднования этого дня [День Святого Валентина], в том числе от ящиков [для отправки открыток]», — сказала Косихина в разговоре с ТАСС. По ее словам, родителям стоит напомнить детям о других праздниках, например, Дне семьи, любви и верности.

Традиционно День Святого Валентина празднуется 14 февраля. Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил за создание полиции нравов для контроля за продажей товаров, связанных с этим днем. Он подчеркнул необходимость защиты традиционных ценностей.

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В России необходимо отказаться от празднования Дня Святого Валентина, поскольку неполученная открытка в этот день становится причиной заниженной самооценки у школьников. Об этом заявила сенатор Наталия Косихина. «Считаю, что нам необходимо отказаться от традиции празднования этого дня [День Святого Валентина], в том числе от ящиков [для отправки открыток]», — сказала Косихина в разговоре с ТАСС. По ее словам, родителям стоит напомнить детям о других праздниках, например, Дне семьи, любви и верности. Традиционно День Святого Валентина празднуется 14 февраля. Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил за создание полиции нравов для контроля за продажей товаров, связанных с этим днем. Он подчеркнул необходимость защиты традиционных ценностей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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