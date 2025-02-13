13 февраля 2025

Челябинца, выкладывавшего в соцсети свое порно с фейка, отправили в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинца приговорили к двум годам колонии за интимные фото и видео в соцсетях
Челябинца приговорили к двум годам колонии за интимные фото и видео в соцсетях Фото:

Жителя Златоуста Челябинской области приговорили к двум годам колонии за порно с его участием. Мужчина выкладывал ролики и фото на фейковый аккаунт в соцсетях, сообщил URA.RU источник из судебной системы.

«Мужчина три года публиковал фото и видео с обнаженным телом в соцсети „ВКонтакте“. Для этого он создал открытый аккаунт с чужим именем. Суд решил отправить его в колонию общего режима на два года, конфисковав мобильник», — сообщил URA.RU источник. В пресс-службе Златоустовского горсуда приговор подтвердили, однако воздержались от подробностей.

Срок 34-летнему челябинцу назначили с учетом двух смягчающих обстоятельств. Одно из них — несовершеннолетние дети. Мужчина ранее не был судим, официально работал. Его признали виновным по п. «б» ч. 3 ст 242 УК РФ. По данным URA.RU, приговор еще не вступил в законную силу.

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Жителя Златоуста Челябинской области приговорили к двум годам колонии за порно с его участием. Мужчина выкладывал ролики и фото на фейковый аккаунт в соцсетях, сообщил URA.RU источник из судебной системы. «Мужчина три года публиковал фото и видео с обнаженным телом в соцсети „ВКонтакте“. Для этого он создал открытый аккаунт с чужим именем. Суд решил отправить его в колонию общего режима на два года, конфисковав мобильник», — сообщил URA.RU источник. В пресс-службе Златоустовского горсуда приговор подтвердили, однако воздержались от подробностей. Срок 34-летнему челябинцу назначили с учетом двух смягчающих обстоятельств. Одно из них — несовершеннолетние дети. Мужчина ранее не был судим, официально работал. Его признали виновным по п. «б» ч. 3 ст 242 УК РФ. По данным URA.RU, приговор еще не вступил в законную силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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