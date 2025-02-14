Пермские школьники ответят за расправу над дворником

Пермские следователи возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины старшеклассниками. Видео расправы над дворником несовершеннолетние опубликовали в социальных сетях. Об этом сообщается в telegram-канале СУ СКР России по Пермскому краю.
«Следствие установило, что днем 11 февраля двое 16-летних подростков нанесли побои 32-летнему мужчине. Инцидент произошел в подвале жилого дома в Индустриальном районе Перми», — рассказали в ведомстве.
Ранее URA.RU рассказывало о возбуждении уголовного дела в отношении одной из подозреваемых за жестокое избиение сверстницы в душевой общежития. В СКР отметили, что уголовные дела по указанным фактам соединены в одно производство. В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия. Расследование продолжается.
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