14 февраля 2025

Пермские школьники ответят за расправу над дворником

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи разбираются с проявлением жестокости подростков
Следователи разбираются с проявлением жестокости подростков Фото:

Пермские следователи возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины старшеклассниками. Видео расправы над дворником несовершеннолетние опубликовали в социальных сетях. Об этом сообщается в telegram-канале СУ СКР России по Пермскому краю.

«Следствие установило, что днем 11 февраля двое 16-летних подростков нанесли побои 32-летнему мужчине. Инцидент произошел в подвале жилого дома в Индустриальном районе Перми», — рассказали в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало о возбуждении уголовного дела в отношении одной из подозреваемых за жестокое избиение сверстницы в душевой общежития. В СКР отметили, что уголовные дела по указанным фактам соединены в одно производство. В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия. Расследование продолжается.

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Пермские следователи возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины старшеклассниками. Видео расправы над дворником несовершеннолетние опубликовали в социальных сетях. Об этом сообщается в telegram-канале СУ СКР России по Пермскому краю. «Следствие установило, что днем 11 февраля двое 16-летних подростков нанесли побои 32-летнему мужчине. Инцидент произошел в подвале жилого дома в Индустриальном районе Перми», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало о возбуждении уголовного дела в отношении одной из подозреваемых за жестокое избиение сверстницы в душевой общежития. В СКР отметили, что уголовные дела по указанным фактам соединены в одно производство. В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия. Расследование продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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