Фитнес-тренер назвал пять ошибок в тренировках, опасных для людей в возрасте за 50

Кардиотренировки с высокой ударной нагрузкой, подъем тяжестей при плохой технике и пропуск разминки опасны для людей старше 50 лет, поскольку разрушают суставы. Об этих и других ошибках сообщил фитнес-тренер Тайлер Рид.
«Первой ошибкой Рид назвал изобилие кардиотренировок с высокой ударной нагрузкой <...> Следующая ошибка — подъем тяжестей с плохой техникой», — передали слова Тайлера Рида в издании Lenta.ru. Он отметил, что вместо высокоинтенсивных видов кардио следует выбрать менее интенсивные, среди них — езда на велосипеде, гребля, плавание, интервальная ходьба, плавание, эллиптические тренировки. При этом важно отточить технику прежде, чем повышать размер утяжелителя, и выбрать обувь с достаточной амортизацией, чтобы она защищала суставы и поглощала удары.
Также Рид указал на ошибки в подходах к тренировкам с весом — он советует использовать умеренные веса для предотвращения перегрузки суставов. При этом тренер подчеркнул важность разминки. По его словам, не следует пренебрегать динамическими упражнениями для подвижности перед началом основной тренировки. Длительность разминки должна составлять около пяти или 10 минут и включать в себя движения руками, раскрытие бедер, махи ногами и растяжку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.