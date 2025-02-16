Четыре человека пострадали во время взрыва в кафе в Ленобласти

Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, сообщает РЕН ТВ
В кафе в поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел взрыв газового баллона. Этот инцидент привел к госпитализации четырех человек.
«Госпитализированы четыре пострадавших», — сообщает РЕН ТВ. Там добавили, что все они находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие являются гражданами другого государства.
После взрыва в двухэтажном здании начался сильный пожар. На месте происшествия виден мощный столб дыма и яркие языки пламени.
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