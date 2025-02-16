Четыре человека пострадали во время взрыва в кафе в Ленобласти

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Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, сообщает РЕН ТВ
Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, сообщает РЕН ТВ Фото:

В кафе в поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел взрыв газового баллона. Этот инцидент привел к госпитализации четырех человек.

«Госпитализированы четыре пострадавших», — сообщает РЕН ТВ. Там добавили, что все они находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие являются гражданами другого государства.

После взрыва в двухэтажном здании начался сильный пожар. На месте происшествия виден мощный столб дыма и яркие языки пламени.

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В кафе в поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел взрыв газового баллона. Этот инцидент привел к госпитализации четырех человек. «Госпитализированы четыре пострадавших», — сообщает РЕН ТВ. Там добавили, что все они находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие являются гражданами другого государства. После взрыва в двухэтажном здании начался сильный пожар. На месте происшествия виден мощный столб дыма и яркие языки пламени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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