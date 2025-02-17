Сенатор раскрыл тайное решение Трампа по Украине

Сенатор Пушков: фактически Трамп отменил решение НАТО о членстве Украины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп заявил, что США не видят Украину в качестве члена НАТО
Трамп заявил, что США не видят Украину в качестве члена НАТО Фото:

Президент США Дональд Трамп фактически аннулировал решение о вступлении Украины в НАТО, заявив, что Вашингтон не рассматривает Киев как члена альянса. Об этом сообщил сенатор Алексей Пушков. 

«США уже заявили, что не видят Украины в НАТО, чем уже отменили де-факто решение саммита», — заявил Пушков в  telegram-канале. Он добавил, что именно Штаты играют ключевую роль и обладают определяющим голосом в альянсе. 

Алексей Пушков также подчеркнул, что лидерам Европы теперь осталось лишь «делать хорошую мину при плохой игре», говоря о том, что Евросоюзу нужно присутствовать на мин6ых переговорах по украинскому конфликту. По мнению сенатора, переговоры по Украине пройдут без участия европейских стран.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности сообщил, что стране нужны современное оружие и армия численностью 1,5 миллиона человек, если Киев не возьмут в НАТО. По его словам, сейчас Трамп не готов говорить о вступлении государства в Североатлантический альянс, передает «Национальная служба новостей». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп фактически аннулировал решение о вступлении Украины в НАТО, заявив, что Вашингтон не рассматривает Киев как члена альянса. Об этом сообщил сенатор Алексей Пушков.  «США уже заявили, что не видят Украины в НАТО, чем уже отменили де-факто решение саммита», — заявил Пушков в  telegram-канале. Он добавил, что именно Штаты играют ключевую роль и обладают определяющим голосом в альянсе.  Алексей Пушков также подчеркнул, что лидерам Европы теперь осталось лишь «делать хорошую мину при плохой игре», говоря о том, что Евросоюзу нужно присутствовать на мин6ых переговорах по украинскому конфликту. По мнению сенатора, переговоры по Украине пройдут без участия европейских стран. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности сообщил, что стране нужны современное оружие и армия численностью 1,5 миллиона человек, если Киев не возьмут в НАТО. По его словам, сейчас Трамп не готов говорить о вступлении государства в Североатлантический альянс, передает «Национальная служба новостей». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...