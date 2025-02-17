Президент США Дональд Трамп фактически аннулировал решение о вступлении Украины в НАТО, заявив, что Вашингтон не рассматривает Киев как члена альянса. Об этом сообщил сенатор Алексей Пушков.
«США уже заявили, что не видят Украины в НАТО, чем уже отменили де-факто решение саммита», — заявил Пушков в telegram-канале. Он добавил, что именно Штаты играют ключевую роль и обладают определяющим голосом в альянсе.
Алексей Пушков также подчеркнул, что лидерам Европы теперь осталось лишь «делать хорошую мину при плохой игре», говоря о том, что Евросоюзу нужно присутствовать на мин6ых переговорах по украинскому конфликту. По мнению сенатора, переговоры по Украине пройдут без участия европейских стран.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности сообщил, что стране нужны современное оружие и армия численностью 1,5 миллиона человек, если Киев не возьмут в НАТО. По его словам, сейчас Трамп не готов говорить о вступлении государства в Североатлантический альянс, передает «Национальная служба новостей».
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