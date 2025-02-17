На проблемный маршрут в Перми выйдут автобусы-гармошки

Автобусы-гармошки перенаправят для исключения простоя автобусов
На маршруте №10, который регулярно подвергается критике жителей из-за давки, запустят автобусы-гармошки. Их перенаправят с маршрута №71.
«Автобусы с „гармошкой“, работавшие на маршруте №71 „Анвара Гатауллина — станция Пермь-1“, перенаправят на маршрут №10 „Микрорайон Садовый — микрорайон Нагорный“. Решение приняли по поручению главы города для исключения простоя автобусов», — говорится на сайте мэрии.
Ранее URA.RU рассказывало, что МУП «Пермгорэлектротранс» приобрел по программе льготного лизинга автобусы большого класса из Беларуси. Их запустили на маршруте №71 с 17 февраля.
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