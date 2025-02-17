На проблемный маршрут в Перми выйдут автобусы-гармошки

Автобусы-гармошки перенаправят на маршрут №10 в Перми
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Автобусы-гармошки перенаправят для исключения простоя автобусов
Автобусы-гармошки перенаправят для исключения простоя автобусов Фото:

На маршруте №10, который регулярно подвергается критике жителей из-за давки, запустят автобусы-гармошки. Их перенаправят с маршрута №71.

«Автобусы с „гармошкой“, работавшие на маршруте №71 „Анвара Гатауллина — станция Пермь-1“, перенаправят на маршрут №10 „Микрорайон Садовый — микрорайон Нагорный“. Решение приняли по поручению главы города для исключения простоя автобусов», — говорится на сайте мэрии.

Ранее URA.RU рассказывало, что МУП «Пермгорэлектротранс» приобрел по программе льготного лизинга автобусы большого класса из Беларуси. Их запустили на маршруте №71 с 17 февраля. 

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На маршруте №10, который регулярно подвергается критике жителей из-за давки, запустят автобусы-гармошки. Их перенаправят с маршрута №71. «Автобусы с „гармошкой“, работавшие на маршруте №71 „Анвара Гатауллина — станция Пермь-1“, перенаправят на маршрут №10 „Микрорайон Садовый — микрорайон Нагорный“. Решение приняли по поручению главы города для исключения простоя автобусов», — говорится на сайте мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что МУП «Пермгорэлектротранс» приобрел по программе льготного лизинга автобусы большого класса из Беларуси. Их запустили на маршруте №71 с 17 февраля. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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