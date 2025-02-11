Крупнейший пермский перевозчик закупил новые автобусы

Пермские власти закупили в лизинг новые автобусы
© Служба новостей «URA.RU»
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Всего в Пермь доставят девять новых автобусов
Всего в Пермь доставят девять новых автобусов Фото:

Для МУП «Пермгорэлектротранс» прибыло пять автобусов большого класса из Беларуси. Всего перевозчик получит девять машин модели МАЗ-203. Они приобретены по программе льготного лизинга.

«Автобусы способны вместить до 105 человек. После приемки, обкатки и технического обслуживания они начнут работу на маршруте №71 „Анвара Гатауллина — Пермь-I“. Водители также пройдут стажировку», — сообщается в telegram-канале дептранса Перми.

В новых автобусах установлены видеонаблюдение, системы климат-контроля, информирования пассажиров, навигации и связи. Количество валидаторов увеличилось до шести. Для людей с ограниченными возможностями есть кнопки вызова водителя, аппарель для заезда колясок и специальное место в центре салона.

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Для МУП «Пермгорэлектротранс» прибыло пять автобусов большого класса из Беларуси. Всего перевозчик получит девять машин модели МАЗ-203. Они приобретены по программе льготного лизинга. «Автобусы способны вместить до 105 человек. После приемки, обкатки и технического обслуживания они начнут работу на маршруте №71 „Анвара Гатауллина — Пермь-I“. Водители также пройдут стажировку», — сообщается в telegram-канале дептранса Перми. В новых автобусах установлены видеонаблюдение, системы климат-контроля, информирования пассажиров, навигации и связи. Количество валидаторов увеличилось до шести. Для людей с ограниченными возможностями есть кнопки вызова водителя, аппарель для заезда колясок и специальное место в центре салона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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