17 февраля 2025

Евросоюз официально уведомили об убийствах россиян руками боевиков ВСУ

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Кая Каллас ранее заявила, что в ходе украинского конфликта мирные россияне не погибали
Кая Каллас ранее заявила, что в ходе украинского конфликта мирные россияне не погибали Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев официально отправил главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас свидетельства убийств мирных жителей России, совершенных ВСУ и нацбатальонами. Действия стали ответом на заявление дипломата об отсутствии убитых мирных россиян.

«Направляем вам для изучения последние из собранных нами материалов. Призываем оказать воздействие на украинские власти на международном уровне в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека», — говорится в сопроводительном письме Фадеева к Каллас. Оно опубликовано в telegram-канале СПЧ.

Глава евродипломатии ранее на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что мирные россияне не погибают в ходе украинского конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после этого обвинила Каллас в цинизме и аморальности и подчеркнула, что подобные заявления подрывают надежды ЕС на участие в переговорах по Украине.

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Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев официально отправил главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас свидетельства убийств мирных жителей России, совершенных ВСУ и нацбатальонами. Действия стали ответом на заявление дипломата об отсутствии убитых мирных россиян. «Направляем вам для изучения последние из собранных нами материалов. Призываем оказать воздействие на украинские власти на международном уровне в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека», — говорится в сопроводительном письме Фадеева к Каллас. Оно опубликовано в telegram-канале СПЧ. Глава евродипломатии ранее на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что мирные россияне не погибают в ходе украинского конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после этого обвинила Каллас в цинизме и аморальности и подчеркнула, что подобные заявления подрывают надежды ЕС на участие в переговорах по Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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