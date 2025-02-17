Евросоюз официально уведомили об убийствах россиян руками боевиков ВСУ

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев официально отправил главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас свидетельства убийств мирных жителей России, совершенных ВСУ и нацбатальонами. Действия стали ответом на заявление дипломата об отсутствии убитых мирных россиян.
«Направляем вам для изучения последние из собранных нами материалов. Призываем оказать воздействие на украинские власти на международном уровне в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека», — говорится в сопроводительном письме Фадеева к Каллас. Оно опубликовано в telegram-канале СПЧ.
Глава евродипломатии ранее на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что мирные россияне не погибают в ходе украинского конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после этого обвинила Каллас в цинизме и аморальности и подчеркнула, что подобные заявления подрывают надежды ЕС на участие в переговорах по Украине.
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