В екатеринбургском поселке Полеводство в ночь на 18 февраля случился крупный пожар — сгорело восемь КАМАЗов. На место оперативно прибыли спасатели, рассказал URA.RU очевидец.
«Девять машин были припаркованы на открытой территории на улице Животноводов, одну удалось сберечь», — сказал собеседник. Пожарных вызвал охранник с соседнего участка. «Грузовики загорелись очень быстро, прямо один за другим», — добавил он.
Огонь разошелся на 90 квадратных метров. Тушили его 14 человек личного состава и три единицы спецтехники. В полиции пояснили, что сообщение о возгорании поступило примерно в 00:30. Автомобили, которые находились в неохраняемой зоне, принадлежат компании, занимающейся грузоперевозками. Правоохранители организовали расследование.
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