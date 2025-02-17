17 февраля 2025

«Вспыхнули один за другим»: в Екатеринбурге ночью сгорело восемь КАМАЗов. Фото

В екатеринбургском поселке Полеводство ночью сгорело восемь грузовиков КАМАЗ
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа сотрудников мчс и пожарных. Москва, мчс, пожар, огонь, тушение пожара, огнеборцы
Площадь пожара достигла 90 «квадратов» Фото:

В екатеринбургском поселке Полеводство в ночь на 18 февраля случился крупный пожар — сгорело восемь КАМАЗов. На место оперативно прибыли спасатели, рассказал URA.RU очевидец.

«Девять машин были припаркованы на открытой территории на улице Животноводов, одну удалось сберечь», — сказал собеседник. Пожарных вызвал охранник с соседнего участка. «Грузовики загорелись очень быстро, прямо один за другим», — добавил он.

Огонь разошелся на 90 квадратных метров. Тушили его 14 человек личного состава и три единицы спецтехники. В полиции пояснили, что сообщение о возгорании поступило примерно в 00:30. Автомобили, которые находились в неохраняемой зоне, принадлежат компании, занимающейся грузоперевозками. Правоохранители организовали расследование.

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В екатеринбургском поселке Полеводство в ночь на 18 февраля случился крупный пожар — сгорело восемь КАМАЗов. На место оперативно прибыли спасатели, рассказал URA.RU очевидец. «Девять машин были припаркованы на открытой территории на улице Животноводов, одну удалось сберечь», — сказал собеседник. Пожарных вызвал охранник с соседнего участка. «Грузовики загорелись очень быстро, прямо один за другим», — добавил он. Огонь разошелся на 90 квадратных метров. Тушили его 14 человек личного состава и три единицы спецтехники. В полиции пояснили, что сообщение о возгорании поступило примерно в 00:30. Автомобили, которые находились в неохраняемой зоне, принадлежат компании, занимающейся грузоперевозками. Правоохранители организовали расследование.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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