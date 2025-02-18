В России хотят ввести льготы при уплате НДФЛ для семей с детьми

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил Министерству финансов РФ ввести льготы при уплате НДФЛ для семей с детьми. Суть инициативы заключается в том, чтобы налог на доходы семьи распределялся на всех ее членов, включая несовершеннолетних детей. Таким образом, чем больше иждивенцев в семье, тем ниже налоговая нагрузка.
«Российский союз промышленников и предпринимателей предложил, чтобы доход для уплаты налога рассчитывался исходя из семейного положения», — пишут «Ведомости». Замдиректора Агентства стратегических инициатив Григорий Сайфуллин отметил, что России необходимо увеличить число многодетных семей, так как материальные барьеры, такие как доход и жилье, мешают рождению детей в возрасте 30–39 лет.
По его словам, введение семейного налогообложения поможет увеличить рождаемость и решить финансовые трудности, которые часто становятся преградой для расширения семьи. Он подчеркнул, что предложение направлено на создание благоприятных условий для многодетных и планирующих детей семей, что в будущем может повысить уровень жизни и снизить социальное напряжение.
Ранее Сайфуллин уже выдвигал соответствующее предложение. По его словам, поддержка многодетных семей должна быть прогрессивной: чем больше детей, тем больше льгот. При этом он также предложил доработать семейное налогообложение для совместного учета доходов супругов и изменить порядок имущественного налогового вычета, чтобы семьи могли делить его между собой, особенно если один из родителей не работает из-за ухода за ребенком.
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