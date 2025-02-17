17 февраля 2025

Пик похолодания в Перми ожидается в ночь на пятницу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Настоящие морозы еще впереди
Настоящие морозы еще впереди Фото:

В Пермский край пришли морозы. Минувшей ночью, по данным синоптиков, на севере региона температура опускалась до -30 градусов. Днем 18 февраля в Перми будет около -15 градусов. Но пик похолодания еще впереди.

«В центральных и южных районах пик похолодания еще впереди, и ожидается он в ночь на 20 и 21 февраля. Вероятно достижение отметки -30? градусов уже в южной части края, в Перми может быть от -20 до -25 в зависимости от облачности», — сообщает ГИС центр Пермского университета в Telegram.

Ранее метеорологи сообщали, что текущая неделя в Пермском крае будет холоднее климатической нормы. Это происходит впервые за эту относительно теплую зиму. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермский край пришли морозы. Минувшей ночью, по данным синоптиков, на севере региона температура опускалась до -30 градусов. Днем 18 февраля в Перми будет около -15 градусов. Но пик похолодания еще впереди. «В центральных и южных районах пик похолодания еще впереди, и ожидается он в ночь на 20 и 21 февраля. Вероятно достижение отметки -30? градусов уже в южной части края, в Перми может быть от -20 до -25 в зависимости от облачности», — сообщает ГИС центр Пермского университета в Telegram. Ранее метеорологи сообщали, что текущая неделя в Пермском крае будет холоднее климатической нормы. Это происходит впервые за эту относительно теплую зиму. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...