Пик похолодания в Перми ожидается в ночь на пятницу

В Пермский край пришли морозы. Минувшей ночью, по данным синоптиков, на севере региона температура опускалась до -30 градусов. Днем 18 февраля в Перми будет около -15 градусов. Но пик похолодания еще впереди.
«В центральных и южных районах пик похолодания еще впереди, и ожидается он в ночь на 20 и 21 февраля. Вероятно достижение отметки -30? градусов уже в южной части края, в Перми может быть от -20 до -25 в зависимости от облачности», — сообщает ГИС центр Пермского университета в Telegram.
Ранее метеорологи сообщали, что текущая неделя в Пермском крае будет холоднее климатической нормы. Это происходит впервые за эту относительно теплую зиму.
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