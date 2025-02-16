Морозы ударят в Пермском крае из-за арктического вторжения

На неделе в Пермском крае ожидаются морозы без обильных осадков. Такой прогноз дали метеорологи в telegram-канале «Опасные погодные явления Пермского края».
«Неделя в Пермском крае будет холоднее климатической нормы впервые за зиму. По югу региона отклонение температуры составит в среднем 4 градуса, по северу — всего 1-2 градуса. Похолодание вызвано арктическим вторжением, которое произошло в конце прошлой недели. Обильных осадков на этой неделе не ожидается», — сообщают синоптики.
Во вторник, 18 февраля, утром станет холоднее. На юге региона похолодает до -19 градусов, в Перми — до -18 градусов, на северо-западе — до -24 градусов. В дневные часы будет не выше -12 градусов, пройдет небольшой снег.
В среду, 19 февраля, осадков почти не будет. Температура воздуха в регионе составит -22 градуса в темное время суток и -17 градусов — в светлое. Скорость ветра составит не более 8 м/с. В Перми ночью ожидается около -20 градусов, днем — до -13 градусов.
В четверг, 20 февраля, в Пермском крае ночью -23 градуса, в Перми — до -20 градусов. Днем температура поднимется до -15 градусов, в краевой столице -13 градусов без осадков.
В пятницу, 21 февраля, на севере Прикамья прогнозируется потепление — ночью до -16 градусов и днем до -10 градусов. На юге, напротив, будет холодно — ночью температура воздуха опустится до -25 градусов и ниже, днем — до -12 градусов. В Перми ночью до -20 градусов, днем воздух прогреется до -10 градусов.
В субботу и воскресенье на большей части края все еще не ожидается осадков. По югу прогнозируется резкий перепад температур — ночью она опустится до -20 и ниже, а днем поднимется до -12 градусов. По северу ночью будет около -10 градусов, а днем -8 градусов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!