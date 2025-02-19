Россиян предупредили о смертельной опасности солений

Соления, технология приготовления и хранения которых была нарушена, могут привести к ботулизму и, впоследствии, смерти. Об этом сообщил автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов.
«Опасность могут представлять соленья, независимо от того, сколько они хранились, если вы нарушили технологию, если вы плохо помыли те же огурцы или грибы, не добавили уксус, не сохранили достаточное количество воздуха между содержимым и крышкой, то там может активизироваться ботулизм», — заявил Малоземов, отметив, что подобное заболевание может повлечь смерть. Слова эксперта передает радио Sputnik.
Использование соли, уксуса и термической обработки позволяет сохранять консервированный урожай на длительное время, подчеркнул Сергей Малоземов. По его словам, соленья, которые хранились два-три года, а иногда и дольше, обычно остаются съедобными и безопасными. Впрочем, со временем они теряют свой вкус: уксус и термообработка со временем делают продукт мягче и могут превратить его в малоприятную массу.
Эксперт также отметил, что домашние заготовки следует хранить в прохладном месте. Консервация в таких условиях дольше сохраняет свои качества, включая вкус, текстуру и хрусткость. В связи с этим заготовки традиционно хранят в погребе. Если есть возможность, то лучше использовать для хранения холодильник. Однако следует избегать замерзания продуктов, порекомендовал Малоземов.
В июле 2024 года статистика заражения ботулизмом составила 417 случаев. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что причиной стала консервированная фасоль, закупавшаяся за рубежом. В ней были нарушены все правила и технологии хранения и приготовления.
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