В Пермском крае похоронят двоих погибших на СВО бойцов

В городе Верещагино (Пермский край) в один день простятся с двумя бойцами, погибшими в ходе СВО на Украине. Об этом сообщила администрация Верещагинского округа.
«С прискорбием сообщаем, что в ходе специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины погибли наши защитники. Рядовой мотострелкового отделения Михаил Михайлович Поздеев погиб 22 января 2024 года. Стрелок Дмитрий Николаевич Шистеров погиб 21 декабря 2024 года», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».
Прощальная церемония пройдет 20 февраля с 11:00 в Верещагино, по адресу улица Железнодорожная, дом 16. В 11.30 состоится траурный митинг.
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