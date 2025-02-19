19 февраля 2025

В Пермском крае похоронят двоих погибших на СВО бойцов

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Сразу с двумя погибшими бойцами простятся в Верещагинском городском округе
Сразу с двумя погибшими бойцами простятся в Верещагинском городском округе Фото:

В городе Верещагино (Пермский край) в один день простятся с двумя бойцами, погибшими в ходе СВО на Украине. Об этом сообщила администрация Верещагинского округа.

«С прискорбием сообщаем, что в ходе специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины погибли наши защитники. Рядовой мотострелкового отделения Михаил Михайлович Поздеев погиб 22 января 2024 года. Стрелок Дмитрий Николаевич Шистеров погиб 21 декабря 2024 года», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

Прощальная церемония пройдет 20 февраля с 11:00 в Верещагино, по адресу улица Железнодорожная, дом 16. В 11.30 состоится траурный митинг.

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В городе Верещагино (Пермский край) в один день простятся с двумя бойцами, погибшими в ходе СВО на Украине. Об этом сообщила администрация Верещагинского округа. «С прискорбием сообщаем, что в ходе специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины погибли наши защитники. Рядовой мотострелкового отделения Михаил Михайлович Поздеев погиб 22 января 2024 года. Стрелок Дмитрий Николаевич Шистеров погиб 21 декабря 2024 года», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». Прощальная церемония пройдет 20 февраля с 11:00 в Верещагино, по адресу улица Железнодорожная, дом 16. В 11.30 состоится траурный митинг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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