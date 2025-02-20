«Нападал с фломастером»: в метро Екатеринбурга силовики скрутили дебошира. Фото

На станции метро в Екатеринбурге полицейские задержали буйного пассажира

20 февраля 2025 в 16:32 Размер текста - 17 +

Инцидент случился на станции «Чкаловская» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге днем 20 февраля на станции метро «Чкаловская» силовики скрутили неадекватного мужчину, который кидался с фломастером на прохожих. Об этом рассказал очевидец. «На станции метрополитена „Чкаловская“ задержан мужчина. Он нападал с фломастером на незнакомых ему людей», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД. Там пояснили, что задержанного заподозрили в обороте наркотиков. «На месте работает следственно-оперативная группа», — подчеркнули в ведомстве. telegram-канал «Злой Екатеринбург» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге днем 20 февраля на станции метро «Чкаловская» силовики скрутили неадекватного мужчину, который кидался с фломастером на прохожих. Об этом рассказал очевидец. «На станции метрополитена „Чкаловская“ задержан мужчина. Он нападал с фломастером на незнакомых ему людей», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД. Там пояснили, что задержанного заподозрили в обороте наркотиков. «На месте работает следственно-оперативная группа», — подчеркнули в ведомстве.