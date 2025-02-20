«Нападал с фломастером»: в метро Екатеринбурга силовики скрутили дебошира. Фото

На станции метро в Екатеринбурге полицейские задержали буйного пассажира
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Акция Летят журавли в метро Площадь 1905 года. Екатеринбург, метрополитен, метро, полиция в метро, усиление безопасности
Инцидент случился на станции «Чкаловская» Фото:

В Екатеринбурге днем 20 февраля на станции метро «Чкаловская» силовики скрутили неадекватного мужчину, который кидался с фломастером на прохожих. Об этом рассказал очевидец.

«На станции метрополитена „Чкаловская“ задержан мужчина. Он нападал с фломастером на незнакомых ему людей», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД. Там пояснили, что задержанного заподозрили в обороте наркотиков. «На месте работает следственно-оперативная группа», — подчеркнули в ведомстве.

Фото:

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В Екатеринбурге днем 20 февраля на станции метро «Чкаловская» силовики скрутили неадекватного мужчину, который кидался с фломастером на прохожих. Об этом рассказал очевидец. «На станции метрополитена „Чкаловская“ задержан мужчина. Он нападал с фломастером на незнакомых ему людей», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД. Там пояснили, что задержанного заподозрили в обороте наркотиков. «На месте работает следственно-оперативная группа», — подчеркнули в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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