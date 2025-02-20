В Екатеринбурге днем 20 февраля на станции метро «Чкаловская» силовики скрутили неадекватного мужчину, который кидался с фломастером на прохожих. Об этом рассказал очевидец.
«На станции метрополитена „Чкаловская“ задержан мужчина. Он нападал с фломастером на незнакомых ему людей», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД. Там пояснили, что задержанного заподозрили в обороте наркотиков. «На месте работает следственно-оперативная группа», — подчеркнули в ведомстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!