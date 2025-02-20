20 февраля 2025

Полиция ХМАО ищет хулиганов, обстрелявших автобус

© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело по статье «хулиганство» возбуждено после стрельбы по автобусу в Нижневартовске
Уголовное дело по статье «хулиганство» возбуждено после стрельбы по автобусу в Нижневартовске Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) полиция разыскивает хулиганов, которые, предположительно, обстреляли городской автобус. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

«Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ. В рамках уголовного дела проводится проверка», — сообщили в пресс-службе URA.RU УМВД.

Полицейским предстоит выяснить, действительно ли по автобусу стреляли. Ранее агентство писало о транспортном коллапсе в Нижневартовске между улицами Ленина и Омской. Очевидцы сообщают, что причиной стала стрельба по городскому автобусу, якобы на месте происшествия была найдена пуля. Однако соответствует ли это действительности — покажут результаты полицейской проверки.

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В Нижневартовске (ХМАО) полиция разыскивает хулиганов, которые, предположительно, обстреляли городской автобус. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». «Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ. В рамках уголовного дела проводится проверка», — сообщили в пресс-службе URA.RU УМВД. Полицейским предстоит выяснить, действительно ли по автобусу стреляли. Ранее агентство писало о транспортном коллапсе в Нижневартовске между улицами Ленина и Омской. Очевидцы сообщают, что причиной стала стрельба по городскому автобусу, якобы на месте происшествия была найдена пуля. Однако соответствует ли это действительности — покажут результаты полицейской проверки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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