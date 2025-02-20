Полиция ХМАО ищет хулиганов, обстрелявших автобус

В Нижневартовске (ХМАО) полиция разыскивает хулиганов, которые, предположительно, обстреляли городской автобус. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».
«Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ. В рамках уголовного дела проводится проверка», — сообщили в пресс-службе URA.RU УМВД.
Полицейским предстоит выяснить, действительно ли по автобусу стреляли. Ранее агентство писало о транспортном коллапсе в Нижневартовске между улицами Ленина и Омской. Очевидцы сообщают, что причиной стала стрельба по городскому автобусу, якобы на месте происшествия была найдена пуля. Однако соответствует ли это действительности — покажут результаты полицейской проверки.
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